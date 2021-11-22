Герої, які повернулись: у Чернівцях військові з ООС пройшли колоною в центрі міста

22 листопада 2021 , 13:35
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Джерело:

Суспільне

У центрі Чернівців 22 листопада пройшла колона військових, які повернулися з зони ООС. У руках воїни несли світлини загиблих побратимів.

Колона пройшла від Соборної площі до національного університету. На час події у центрі міста перекрили рух транспорту.

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Учасник ходи Дмитро Доскалюк розповів, що повернувся з селища Зайцеве на Донбасі.

Заїхали туди на початку березня, а виїхали місяць тому. Я пішов добровільно, це вперше,
– зауважив воїн.

До Чернівців повернулись військові частин А3715 та А3029.


Маршрут колони пролягав від Соборної площі до національного університету / Суспільне

У Києві відбулася пам'ятна хода

  • До 8-ї річниці Революції Гідності у Києві у неділю, 21 листопада, відбулася пам'ятна хода
  • Участь у ній взяли тисячі людей. 
  • Учасники ходи несли у руках прапори з написом "Революція Гідності". Окрім того, на чолі колони розгорнули банер "Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають".
  • Також у центрі Києва показали фільм з архівними кадрами Революції Гідності.
  • Урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи відбулися також в інших містах України. Зокрема, у Львові, Харкові, Полтаві. 
Автор: Мар'яна Бекало