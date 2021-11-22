Герої, які повернулись: у Чернівцях військові з ООС пройшли колоною в центрі міста
22 листопада 2021 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У центрі Чернівців 22 листопада пройшла колона військових, які повернулися з зони ООС. У руках воїни несли світлини загиблих побратимів.
Колона пройшла від Соборної площі до національного університету. На час події у центрі міста перекрили рух транспорту.
Зауважте "Зима у вогні": які фільми про Революцію гідності варто подивитися
Учасник ходи Дмитро Доскалюк розповів, що повернувся з селища Зайцеве на Донбасі.
Заїхали туди на початку березня, а виїхали місяць тому. Я пішов добровільно, це вперше,
– зауважив воїн.
До Чернівців повернулись військові частин А3715 та А3029.
Маршрут колони пролягав від Соборної площі до національного університету / Суспільне
У Києві відбулася пам'ятна хода
- До 8-ї річниці Революції Гідності у Києві у неділю, 21 листопада, відбулася пам'ятна хода.
- Участь у ній взяли тисячі людей.
- Учасники ходи несли у руках прапори з написом "Революція Гідності". Окрім того, на чолі колони розгорнули банер "Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають".
- Також у центрі Києва показали фільм з архівними кадрами Революції Гідності.
- Урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи відбулися також в інших містах України. Зокрема, у Львові, Харкові, Полтаві.