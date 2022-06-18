Героїчні люди: Зеленський у Миколаєві відвідав лікарню швидкої допомоги

Володимир Зеленський у межах візиту до Миколаєва відвідав місцеву Лікарню швидкої допомоги. Президент України подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу.

Зеленський завітав до лікарні напередодні професійного свята медичних працівників.

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Український лідер подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу, чуйність і врятовані життя.

Ви – героїчні люди з великим і добрим серцем,

– наголосив Зеленський.

Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок. Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди та надав почесні звання медичним працівникам Миколаївщини.

"Хочу подякувати вам за вашу велику роботу, за те, що ви так людяно ставитеся до пацієнтів, як до своїх близьких. І за те, що ви – героїчні люди, зберігаєте життя всім – і військовим, і цивільним. Хочу побажати вам і вашим рідним та близьким здоров'я!", – сказав Глава держави.

Зеленський у Миколаєві відвідав лікарню швидкої допомоги / Фото президента України

Додамо, що вдень 18 червня стало відомо, що президент країни Володимир Зеленський приїхав у Миколаїв. Його візит ніде не анонсувався. Під час робочої поїздки до Миколаївської області Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Крім того, президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка постраждала від обстрілу окупантів.

Що відомо про візит Зеленського

Російські окупанти у вівторок, 29 березня, завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА. Як нагадав Віталій Кім, будівля ОДА зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку російських військ. Лише цей злочин Росії забрав життя 37 осіб. Володимир Зеленський доручив надати необхідну допомогу сім'ям загиблих.

Зеленський разом з Андрієм Єрмаком і Кирилом Тимошенком прибули до Миколаєва, аби обговорити стан економіки області, а також шляхи розв'язання інфраструктурних питань.

Зокрема, мовилося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів.

Крім того, президент приділив увагу ситуації в сільському господарстві. Мовиться про збір цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на розв'язанні питання наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

Зеленський приїхав у Миколаїв: дивіться відео