Гібридна війна Путіна: Росія відкрила другий фронт на кордоні з НАТО, – Bloomberg

Путін відкрив другий фронт гібридної війни на східному кордоні НАТО, проводячи дестабілізуючі операції у регіоні Балтійського моря. В Альянсі, схоже, визнають, що попри свою готовність до цього, вони залишаються на крок позаду.

Про те, що Росія зараз веде дві війни заявляв, зокрема, президент Фінляндії Александер Стубб: одна — це кінетична, звичайна війна в Україні, а інша – гібридна війна на Заході з метою похитнути відчуття безпеки цих країн. Свою діяльність російське МЗС, звісно, не коментує.

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Російську гібридну війну обговорять на Саміті НАТО

Наразі напруженою є ситуація на російсько-естонському кордоні у Нарві. Там наприкінці травня вночі кілька російських прикордонників у масках зняли помаранчеві навігаційні засоби на річці, яка відокремлює Естонію та зону дії НАТО від Росії.

Естонія сприйняла це як сигнал країнам Балтії та Заходу в цілому. Цей інцидент було визнано провокацією та дестабілізацією країн, які мають 3550-кілометровий кордон з Росією та її союзником Білоруссю.

Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща мають спільний кордон з Росією, який простягається на понад 2300 кілометрів; додайте 1250 кілометрів, спільних з Білоруссю, і це більше ніж американо-мексиканський кордон,

– пише Bloomberg.

Там вважають, що ця реальність все більше перетворює Балтійський регіон на другий фронт у конфлікті Заходу з Москвою.

"Ці епізоди, як правило, не дотягують до звичайних атак, які могли б спровокувати колективну відповідь НАТО, частота цих епізодів зросла після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України на початку 2022 року", – при цьому зазначають у виданні.

Загалом Росія вдається до відправлення груп мігрантів на штурм кордонів, глушіння сигналів GPS, вербування злочинців для дрібних диверсій. Зважаючи на це, Захід планує зміцнення та модернізацію східного кордону за 3,5 мільярда доларів і попросив включити російські гібридні атаки в порядок денний на саміті НАТО, що пройде 9 – 11 липня.

"Лише за останні кілька місяців Фінляндія та Швеція зазнали порушень повітряного простору, кільком комерційним літакам не вдалося приземлитися в невеликих аеропортах через перешкоди глобальній системі позиціювання, а Польща затримала людей за ймовірні диверсійні дії всередині країни, які підтримувала Росія. Європейський Союз", – пише Bloomberg.

Також Кремль намагався мобілізувати російськомовні меншини в Естонії та Латвії, щоб посіяти внутрішні розбіжності, а у Польщі зосередив свою увагу на розпалюванні напруженості між місцевими жителями та великою кількістю українців, які шукали притулку від війни.

До того ж Москва регулярно називає країни Балтії розпалювачами війни та русофобами, а також залучає ботів для розсилання спаму в соцмережах зі шкідливим вмістом. Спочатку мовні помилки в їхніх дезінформаційних текстах були занадто явними, але поява штучного інтелекту ускладнила проблему.

У цьому немає лінії фронту. Вся Європа зараз у стані війни,

– зазначила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.