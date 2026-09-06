"Терпіти не будемо": у США жорстко застерегли Росію через гібридні атаки на країни НАТО

У Вашингтоні виступили з жорсткою заявою через систематичні спроби дестабілізувати безпекову ситуацію в Європі. Американські дипломати наголосили, що союзники не терпітимуть провокацій і зазіхань на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера.

Що відомо про загрози та позицію США?

Вітакер заявив, що країни Альянсу не повинні миритися з навмисними гібридними атаками. За його словами, Вашингтон готовий надати повну підтримку всім союзникам, які зіткнуться з подібними інцидентами.

Дипломат окремо відзначив спробу атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, яку офіційний Берлін пов'язує з діями Кремля. Вітакер підкреслив, що цей випадок викликає набагато більше занепокоєння, ніж попередні інциденти, коли російські дрони відхилялися від курсу під час обстрілів України.

Якщо ми можемо встановити, хто це робить, ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно і ми цього не терпітимемо,

– наголосив американський посол.

Він також відніс до небезпечних гібридних дій провокації, зафіксовані у Польщі, та закликав посилити контроль за безпекою критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив зростання загроз на східному фланзі, звернувши увагу на збільшення випадків порушення повітряного простору ракетами та дронами. Очільник Альянсу запевнив, що подібні спроби залякування не зможуть підірвати єдність союзників чи зменшити підтримку України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія вже веде війну проти Європи у різних формах. За його словами, йдеться про кібератаки, дезінформацію, диверсії, вербування, глушіння GPS, пошкодження підводних кабелів, а також вторгнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО.

Сибіга закликав Європу посилити протидію російським мережам впливу та обмежити можливості Москви для ведення так званої "агресії в сірій зоні".

Проте, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає ймовірним напад Росії на країни НАТО. Свою позицію він пояснив тим, що добре знає російського диктатора Володимира Путіна та підтримує з ним контакт.