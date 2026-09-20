Росія стала сильнішою через помилки Заходу: це вже б'є по Європі

Західні країни намагалися відмежуватися від війни, але цим лише дали агресору час на створення потужного арсеналу. Тепер європейцям доводиться екстрено готуватися до можливих ракетних ударів та диверсій на власній території.

Політолог Петро Олещук в етері 24 Каналу нагадав, що у 2022 році союзники України обрали хибну позицію невтручання, сподіваючись сховатися від реальності.

Як Захід сам себе перехитрив

Замість рішучої протидії європейські партнери продовжували купувати російські ресурси та чекали, поки сторони втомляться воювати.

Проте розрахунок на виснаження агресора не спрацював. Вони зайняли позицію: ми Україну підтримуємо, але ми ніякого стосунку до цієї війни не маємо,

– зазначив Олещук.

За його словами, росіяни не лише не втомилися, а й стали значно злішими. Зараз Росія цілеспрямовано створює напругу в європейських країнах за допомогою диверсій, провокацій та залякування.

Мета таких гібридних методів – змусити партнерів відмовитися від підтримки України. Водночас виникає серйозне питання щодо готовності самої Європи протистояти масованим атакам дешевих безпілотників, використанню КАБів та новітнім військовим технологіям.

А зараз про це доведеться думати, тому що вони дали цьому самому монстру зміцнитися, пережити перші поразки, адаптуватися до нових умов та перейти до розвитку сучасної армії,

– підсумував Олещук.

Про загрози для Європи з боку Росії: дивіться відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейські армії наразі відстають від російської у розумінні сучасної війни з використанням дронів. Москва постійно перевіряє межі дозволеного, атакуючи іноземні делегації, аби оцінити реакцію НАТО на ескалацію.