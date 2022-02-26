Гідна відсіч: ЗСУ зупинили росіян на Поліському напрямку

Як повідомляють у Генштабі, мовиться про рубіж Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Збройні Сили України стримують загарбника.



Так, на Чернігівщині захисники держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом. Проте ворог все ще продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі. На Волині –проводить демонстраційні дії.