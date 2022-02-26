Гідна відсіч: ЗСУ зупинили росіян на Поліському напрямку

26 лютого 2022 , 22:19
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах. Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений.

Як повідомляють у Генштабі, мовиться про рубіж Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

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