Гідна відсіч: ЗСУ зупинили росіян на Поліському напрямку
26 лютого 2022 , 22:19Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах. Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений.
Як повідомляють у Генштабі, мовиться про рубіж Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
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