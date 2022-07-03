Гігантські цифри для України, – Устенко розповів про збитки від війни

Наразі в Україні зафіксували 650 мільярдів доларів прямих збитків від війни. З урахуванням непрямих ця сума сягне 1 трильйона.

Втрати надзвичайно великі. Про це 24 каналу сказав Олег Устенко, радник Президента з економічних питань.

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Це гігантські цифри для України,

– наголосив він.

Устенко зауважив, що валовий внутрішній дохід минулого року був на максимальному рівні за усю новітню економічну історію та сягнув 200 мільярдів доларів. "Мовиться про 5 валових внутрішніх продуктів. Такі суми треба шукати. Є розуміння де їх взяти", – сказав він.

Кошти підуть на відновлення України

Наразі 350 мільярдів доларів – це заарештовані активи Центробанку Росії. Станом на сьогодні почався процес прийняття відповідних законодавств країнами "Великої Сімки", першою з яких була Канада. Кошти можуть бути вилучені та направлені у фонд відродження України.

"Ми очікуємо, що решта країн, де є фонди Центробанку Росії, прийматимуть такі самі рішення, як і Канада", – висловився Устенко.

Крім того, відомо про додаткові 150 мільярдів доларів. "Частина перебуває під слідством, проте вони мають бути заарештовані. Це кошти російської номенклатури", – сказав радник Президента з економічних питань.

Нас підтримають союзники

Від країн-партнерів лунають заяви, що вони не лише фінансуватимуть Україну в період війни, а й на етапі її відновлення.

Частина цього відновлення – новий трек, який відкрився нещодавно, – це наше кандидатство в ЄС. Решта країн, які вступали, використовували ці кошти для фінансування необхідних структурно-економічних зрушень. В нашому випадку, ми очікуємо кошти, направлені на відновлення України,

– сказав Устенко.

За його словами, планується також створення наглядової ради за використанням цих коштів. Мовиться про контроль не лише з боку союзників, а й з боку громадянського суспільства.

Передовсім, кошти спрямують на:

відбудову зруйнованого житла;

відтворення соціальної інфраструктури;

розвиток нових логістичних коридорів;

відновлення підприємств на нових технологіях;

тощо.

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