Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіка з гіпертонією

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Згідно з правилами призову, деякі категорії чоловіків з гіпертонією мають право на відстрочку.

Так, якщо у чоловіка з підвищеним тиском є інвалідність, то відстрочка надається обов'язково. Таких людей можуть мобілізувати лише за власною згодою. Що стосується ступенів хвороби, то питання розглядається індивідуально.

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Чи мобілізують із гіпертонією III ступеня

Гіпертонію III ступеня діагностують при тиску 180/110 мм рт. ст. і більше, а також наявності симптомів серцево-судинних захворювань. Таких чоловіків не призивають лише у тому разі, якщо є незворотні структурні ураження органів. Відстрочку надають за наявності таких порушень:

симптоматичні артеріальні гіпертензії за наявності асоційованих станів;

гіпертонія III ступеня, яка не коригується гранично допустимими дозами препаратів;

гіпертонія III ступеня з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією, хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;

крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;

постійна форма фібриляції передсердь;

аневризма аорти;

стеноз магістральних артерій понад 50%.

Якщо гіпертонію III ступеня діагностовано без важких незворотних структурних уражень органів, то відстрочка не надається. Чоловіка можуть призвати для служби в частинах забезпечення, ТЦК і СП, медичних і логістичних підрозділах, навчальних центрах, вишах, військах зв'язк

Чи мобілізують із гіпертонією II ступеня

Гіпертонія ІІ ступеня діагностується у разі регулярного підвищення тиску до рівня 160-179/100-109 мм рт. ст. Такі чоловіки визнаються придатними, але лише для деяких спеціальностей. Вони можуть служити у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, медичних і логістичних підрозділах, навчальних центрах, вишах, військах зв'язку.

Чи мобілізують із гіпертонією I ступеня

Гіпертонію І ступеня можуть діагностувати при значеннях 140-159/90-99 мм рт. ст. Хоч такий стан може бути небезпечним для життя, але відстрочку не дає. Такі чоловіки визнаються придатними для служби в будь-яких частинах.