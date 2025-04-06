США планують розгорнути свою першу гіперзвукову ракетну систему: що відомо про "Темного орла"

Американська армія незабаром може розгорнути свою першу гіперзвукову ракетну систему. Чергове випробування зброї великої дальності проведуть у грудні 2025 року

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Interesting Engineering. Система LRHW, також відома як "Темний орел", забезпечить збройним силам можливість придушувати вогонь супротивника на великій дальності.

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Що відомо про "Темного орла"

Ракета наземної системи LRHW, яка запускається з причіпної системи, може досягати верхніх шарів атмосфери й залишатися за межами ураження систем протиповітряної й протиракетної оборони. Вона здатна пролетіти до 3 000 км зі швидкістю 4,9 Маха.

Успішне випробування вже відбулося в грудні 2024 року. Наразі невідомо, чи розгорнуть перший "Темний орел" на об'єднаній базі Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон, як це спершу планували.

Цікаво! Росія і Китай уже розробили подібну зброю. Як пише "Мілітарний", США планували розгорнути LRHW ще у 2023 році, але відклали це через проблеми з системою запуску ракет.

Система LRHW є частиною стратегії США щодо гіперзвукової зброї, яку розширили після виходу країни з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності у 2020 році.

До слова, у Politico вважають, що тарифи Дональда Трампа можуть стати безпековим викликом для США. Нововведення здатні зробити американську зброю дорожчою та ускладнити міжнародні зусилля з протидії Китаю.