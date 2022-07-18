Терорист гіркін після повернення до росії використовував паспорти на вигадане ім'я від фсб

Колишній так званий "міністр оборони" псевдореспубліки на Донеччині ігор гіркін багато років використовував несправжнє ім'я. Ймовірно, документи в росії йому надало фсб.

Відповідну інформацію повідомили розслідувачі. Про це стало відомо 18 липня – через день після восьмої річниці збиття малазійського літака MH17 у небі над Донбасом, в справі щодо якого гіркін є одним з чотирьох підозрюваних.

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гіркін багато років користувався вигаданим ім'ям

Розслідувачі з'ясували, що ігор гіркін щонайменше з 2014 року до 2016 року використовував для поїздок вигадане ім'я. Саме під цим ім'ям він купував квитки на літаки та потяги.

Дані показали, що двоє осіб, "сергій рунов" та "ігор потніков", подорожували разом із дружинами гіркіна та плотницького – у ті ж місця та в ті самі дати, коли були їхні публічні виступи у тих місцях,

– повідомили розслідувачі.

Навели приклад, що у грудні 2014 року гіркін з дружиною летів разом з москви до ростова-на-дону і назад.

Його жінка – 21-річна уродженка Донбасу мирослава регінська бронювала квитки разом із "сергієм руновим". Останні народився 12 травня 1970 року. Проте відомо, що тоді гіркін був на новорічному заході для дітей біженців у ростові-на-дону.

Натомість розслідувачі пояснили, що рунов – прізвище діда гіркіна по материнській лінії. Також встановили, що людини з таким ім'ям та датою народження не існує. Зокрема, "сергія рунова" немає в архівних базах російської столиці.

Якщо ці особи дійсно вигадані, малоймовірно, що паспорти могли видати без відома чи благословення російських спецслужб,

– пояснили розслідувачі.

Відомо, що паспорт російські спецслужби рунову змінювали у 45 років.

Коли розслідувачі звернулись до гіркіна, то він відмовився коментувати ситуацію. Натомість його дружина мирослава регінська, вислухавши питання, кинула слухавку.

Коротко про гіркіна

ігор гіркін є відставним офіцером збройних сил росії та експолковником фсб.

У 2014 році приїхав на Донбас та став там так званим "міністром оборони" на тимчасово окупованій росією території Донеччини.

Саме гіркіна підозрюють в справі щодо збиття літака МН17. Тоді загинули всі, хто був на борту – 298 людей.

Відомо, що малазійський літак збили ракетою BUK TELAR, яка належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії росії.

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