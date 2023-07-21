Гіркіна вже доставили до суду: прокурори просять про арешт

Російського терориста Ігоря Гіркіна з позивним "Стрєлков" доставили до суду в Росії, після його затримання 21 липня.

Присутнім заборонили ставити йому питання. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Гіркіну звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті. Слідство просить арештувати терориста.

Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід. Наразі ж у мережі уже поширили перші кадри із зали російського суду.

Гіркі уже в залі суду: відео

"Володіє навиками конспірації": Гіркіна вимагають заарештувати

Російські ЗМІ також пишуть, що слідство просить заарештувати Ігоря Стрєлкова до 18 вересня. Бо, мовляв, той має "навички конспірації та протидії."

"Справу проти Стрєлкова порушили 18 липня. Сьогодні він був допитаний як обвинувачений", – повідомляють пропагандисти.

Що відомо про затримання Гіркіна

Російські силовики забрали його з будинку близько полудня, а у квартирі співробітники слідчого комітету провели обшук. Весь цей час сам Гіркін перебував на допиті.

Інформацію про затримання терориста підтвердив його адвокат – Олександр Молохов.

За попередніми даними, затримання провели за заявою ексспівробітника ПВК "Вагнер".

У разі, якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

! Минулого року Гаазький суд присудив Гіркіну довічне ув'язнення за знищення малазійського літака Boeing MH17 на Сході України у 2014 році.