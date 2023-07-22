Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив щодо арешту Гіркіна, що в "павучій банці", якою є так звана російська еліта, більші "павуки" "зжерли" меншого павука – Гіркіна. Про це Яковенко розповів 24 Каналу.

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Внутрішньовидова боротьба

Гіркін дуже багато писав у своєму пабліку та говорив з приводу так званої "СВО" та критикував російську владу. Він багато бруду вилив на Владіміра Путіна, але це йому сходило з рук.

Але ще більше він критикував Євгенія Пригожина. Адже у Гіркіна з ним – внутрішньовидова боротьба. Гіркін говорив, що Пригожина треба ліквідувати. А Пригожин стверджував, що коли прийде до влади, ліквідує Гіркіна,

– пояснив опозиційний журналіст.

В результаті метушні в "павучій банці" "зжерли" дрібних павуків. Спочатку "зжерли" полковника Владіміра Квачкова, який у 2005 році намагався вчинити замах на главу РАО "ЄЕС Росії" Анатолія Чубайса. 18 липня на нього склали адміністративний протокол про дискредитацію російської армії.

"А зараз він зібрав навколо себе таких самих невдах, як і він сам. Вони дуже сварили Путіна, що він недостатньо Сталін чи Гітлер", – зазначив Яковенко.

Стався розкол

А тепер дійшла черга до Гіркіна, якого заарештували за доносом ексвагнерівця Дмітрія Петровського. Він звинуватив терориста в критиці Путіна.

Проте цьому передували певні події. Гіркін очолював російський націоналістичний громадський рух "Клуб розсерджених патріотів", і в середині нього стався розкол.

Частина представників руху виступили проти Гіркіна через те, що він критикував Пригожина та вагнерівців за вчинення заколоту. Терорист дав різку відсіч критикам. І після цього відбувся його арешт.

Якщо знову звернутися до порівняння з "павучою банкою", то розмір павуків в ній має значення і він визначається двома "параметрами" – скільки вони мають під рукою озброєних людей та розміром їхньої номенклатурної підтримки,

– пояснив Яковенко.

В Гіркіна найімовірніше не було в розпорядженні військових зі зброєю. А ось якась структура з ФСБ за ним стояла, але невелика. Тому він "дрібний павучок" порівняно з такими чималими як Путін та Пригожин.

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Білорусь відійшла Пригожину

"І сьогодні в Росії зіткнулись два великих мафіозних клани. Один – це Росія, який очолює Путін. А другий рівновеликий клан – ПВК "Вагнера" на чолі з Пригожиним", – підкреслив опозиційний журналіст.

Глави цих кланів 29 червня зустрілись в Кремлі. При цьому, хто кого запрошував на цю "стрілку", невідомо. Але хазяїном на ній був Пригожин. Саме він диктував умови.

Путін розповідав, що намагався вбити клин між ПВК "Вагнера" та Пригожиним. Але йому це не вдалося, тому що останнє слово залишилось за ватажком вагнерівців. Пригожин заявив, що його найманці не згодні служити під керівництвом іншого командира.

І зустріч закінчилась тим, що Росія залишилась під умовним контролем Путіна. А Білорусь, як частина так званої "союзної держави", відійшла Пригожину,

– пояснив він.

Фактично ці два бандити зараз точать один на одного ножі – Пригожин в Білорусі створює "другу армію у світі". А Путін намагається створити "першу армію в Росії" – з росгвардії. Відповідно до останнього закону вона відтепер накачується бронетехнікою, танками, вертольотами тощо.

"І ці дві армії будуть націлені одна проти одної. А щодо Гіркіна – не потрібно "дрібним павукам" намагатися кусати "павуків" більшого розміру. Він же не зрозумів, де перебуває, і що закони "павучої банки" на нього не розповсюджуються", – відзначив Ігор Яковенко.

Зверніть увагу! Речник Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив, що 29 червня відбулась зустріч російського диктатора з Пригожиним та командирами ПВК "Вагнера". За словами Пєскова, Путіна "дав оцінку" діям ПВК "Вагнера" на полі бою. Окремо він зупинився на ситуації, пов'язаним зі збройним заколотом. Також на зустрічі йшлося про працевлаштування командирів ПВК "Вагнера", які нібито "покаялися" та клялися, що є російськими патріотами та віддані Путіну.

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