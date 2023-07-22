Зміна балансу сил у Кремлі, розправа з заколотниками та удар по ФСБ, – ISW про арешт Гіркіна

Напередодні, 21 липня, в Росії заарештували терориста Гіркіна-Стрєлкова. Аналітики припускають, що це може бути публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля, ймовірно, на шкоду ФСБ, у якій він служив.

Арешт Гіркіна, ймовірно, є публічним проявом значних змін у політиці влади Кремля. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни, пише 24 Канал.

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Зміна балансу між угрупованнями Кремля

Слідчий комітет Росії заарештував Гіркіна, його звинуватили в екстремізмі. Адвокат терориста стверджував, що російські правоохоронні органи переслідують Гіркіна за його дописи в телеграмі від 25 травня 2023 року. У них нібито йшлося про відсутність виплат військовослужбовцям 105-го та 107-го повітряно-десантних (ВДВ) полків.

Втім, судові документи вказують на те, що російська влада порушила справу проти Гіркіна 18 липня. Тобто вдень, коли він опублікував декілька дописів з критикою Путіна. Попередні рази ж не призвели до арешту.

Деякі джерела стверджували, що арешт Гіркіна відбувся після його конфлікту з колегою з "Клубу розлючених патріотів" щодо групи "Вагнера". Інші джерела припустили, що скарги "Вагнера" на Гіркіна могли стати причиною його арешту. Одне джерело стверджувало, що арешт пов'язаний з російськими "патріотами", які вважаються нелояльними до Путіна,

– зазначили в ISW.

Російські інсайдерські джерела стверджували, що арешт Гіркіна є частиною зусиль адміністрації "бункерного" диктатора розправитися з вибраними високопоставленими російськими ультранаціоналістами після заколоту Пригожина.

Інше джерело, пов'язане з російськими службами безпеки, оприлюднило документ, затверджений після "повстання" вагнерівців, в якому адміністрація Путіна нібито наказала російській владі "вжити репресивні заходи проти божевільних, у тому числі Стрєлкова-Гіркіна". До речі, також документ спрямований на кількох пропагандистів, зокрема Симоньян, відомих мілблогерів, депутатів держдуми, які активні у мережі, а ще Пригожина.

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Переслідування ультранаціоналістів

Аналітики, зауважили, що раніше російські інсайдерські джерела заявляли, що кремлівські угруповання почали боротьбу за контроль над російським інформаційним простором, а перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко намагався підірвати Симоньян. Також в ISW наголосили, що СК – державна організація, що підпорядкованою Путіну.

Арешт Гіркіна став слідом за іншими кримінальними звинуваченнями проти ультранаціоналістів, які мали минулі зв'язки з російськими службами безпеки, і вказує на те, що невідомі російські посадовці можуть переслідувати відомих ультранаціоналістів, які регулярно розкривають інсайдерську інформацію про Кремль. ISW постійно оцінює, що Гіркін, ймовірно, має підтримку невідомого силовика, можливо, у ФСБ, який просував свої інтереси, використовуючи Гіркіна як канал для розкриття вибраної інформації ультранаціоналістичній онлайн-спільноті Росії,

– зазначили американські аналітики.

До речі, 14 липня російська влада заарештувала колишнього офіцера ФСБ полковника Полякова, який, як повідомляється, керував кількома популярними інсайдерськими телеграм-каналами, що спекулювали на внутрішній динаміці між Кремлем та міноборони між різними фракціями.

РосЗМІ постійно транслювали арешт Полякова та рейди на майно Пригожина. Цілком можливо, що російський чиновник намагається підірвати репутацію силової структури чи афілійованого силовика, який захищав Гіркіна. Один мілблогер зазначив, що увага ЗМІ навколо арешту Полякова свідчить про те, що якась неназвана особа намагається зруйнувати репутацію ФСБ.

Повстання "Вагнера", ймовірно, змінило баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких покровителів, зокрема, покровителя Гіркіна, прихильності Путіна і, отже, частини їхньої влади,

– підкреслили в ISW.

Нагадали, 12 липня терорист заявив, що заколот Пригожина змінив баланс сил у Кремлі на користь групи, до якої, як повідомляється, входить Кирієнко. Також Гіркін стверджував, що члени кооперативу "Озеро" – асоціації, що об'єднує дачі Путіна і кількох членів його найближчого оточення в Ленінградській області – хочуть витіснити диктатора на користь одного зі своїх членів, наприклад, Пригожина або Кирієнка.

Гіркін попередив, що під ударами "озерівців" будуть міноборони, секретар радбезу Патрушев, ФСБ та інші непідконтрольні адміністрації президента структури.

Хоча конкретна приналежність Гіркіна залишається невідомою, нещодавні репресії проти ультранаціоналістичних діячів у зв'язках з російськими службами безпеки, ймовірно, є публічним проявом значних змін у політиці влади Кремля,

– підсумували аналітики.

Протистояння веж Кремля переходить в активну фазу