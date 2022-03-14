Гірничозбагачувальні комбінати Метінвесту працюють в умовах воєнного часу

Південний ГЗК третій тиждень працює в умовах воєнного часу. Сувора економія грошей і ТМЦ ресурсів дозволяє підприємству контролювати ситуацію.

А співробітники цехів залізничного транспорту на ПівнГЗК у Кривому Розі працюють одночасно в кількох напрямках.

До теми ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з Росії на "мільярди доларів"

Вони перевозять руду на дробильну фабрику № 1, доправляють скельні породи у відвали, відвантажують готову продукцію та приймають необхідні для виробництва матеріали й сировину.

Однак через воєнну агресію Росію комбінат має труднощі з відправленням залізорудного концентрату споживачам Азії та Північної Африки. Обмеження зі збутом товарної продукції змусили ПівдГЗК знизити завантаження виробничих потужностей. Тож комбінат тимчасово зупинив декілька технологічних секцій збагачувального переділу. Частину виробленого концентрату підприємство відвантажує на внутрішній склад.

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат Метінвесту теж продовжує видобуток руди. Машиністи екскаваторів, бурових станків і ремонтники виходять на робочі місця й виконують планові завдання.

Тож попри всі виклики, комбінати продовжує стабільно працювати. Підприємство повністю виконує план виробництва як за обсягом, так і за якістю, і продовжує реалізацію інвестиційних та екологічних програм.