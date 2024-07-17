Дискредитаційна кампанія щодо Углави була запланована завчасно, – Олексій Голобуцький

"Джерело у НАБУ повідомило про те, що мета штучної інформаційної компанії щодо Гізо Углави – зняття його з посади", – повідомив на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

Так, за його словами, зокрема, повідомляється, що оскільки доказів належності переписки Углаві немає, зрозуміла безперспективність кримінальної справи, було штучно створено ситуацію для проведення службового розслідування за фактом тиску на детективів НАБУ.

"Незважаючи на те, що Директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні Комітету з антикорупційної політики в НАБУ 15 липня 2024 року повідомляв про те, що відповідні службові розслідування ще не завершені, їх результати, за інформацією джерела, були підготовлені заздалегідь. Углаву хочуть звільнити за фактом тиску на одного з детективів. Поки розмірковують, як ці висновки обґрунтувати. І це все одна зі складових спланованої акції з "прибирання" з посади Першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави, ініційованої та впроваджуваної спільно Комітетом з антикорупційної політики Верховної Ради України, Центром протидії корупції та іншими зацікавленими особами, яким стало невигідно ефективне розслідування справ топчиновників-корупціонерів", – йдеться у повідомленні Олексія Голобуцького.

Мета цього, на думку джерела, як зазначає Олексій Голобуцький, поставити підконтрольну людину, яка виконуватиме вказівки ззовні, а незалежний антикорупційний орган зробити абсолютно керованим.

Директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання комітету підтвердив, що фактично розслідування проводить Управління внутрішнього контролю, не маючи на це законодавчих повноважень. Це додатково підтверджує замовність кампанії проти Углави.