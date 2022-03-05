Глава "Аерофлоту" покинув компанію та, ймовірно, Росію, – ЗМІ

Голова російського "Аерофлоту" Михайло Полубояринов вже декілька днів не виходить на зв'язок.

Російські ЗМІ припустили, що глава "Аерофлоту" залишив свою посаду, передає 24 канал.

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До того ж він, ймовірно, покинув територію Росії. Раніше звільнився і голова авіакомпанії "Перемога" Андрій Калмиков. 4 березня він опублікував прощальний лист до працівників.

Джерела росЗМІ стверджують, що Полубояринов дійсно залишив свою посаду глави "Аерофлоту" і тепер компанія може об'єднатися з "Росією".

Що відбувається в авіаційній галузі Росії

На тлі вторгнення Росії в Україну Євросоюз 26 лютого ввів санкції, що забороняють постачання, продаж, лізинг, техобслуговування та страхування літаків у Росії. Багато авіакомпаній вже отримали повідомлення про розрив контрактів. Адже припинення перестрахування означає автоматичну заборону використання літаків.

Загалом російські авіакомпанії експлуатують близько тисячі пасажирських бортів, понад 770 з них перебувають у лізингу.

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