Глава МАГАТЕ хоче потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати окупантів, – Енергоатом

В Енергоатомі заявляють, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі знову бреше. Він хоче хоче потрапити на ЗАЕС, але не заради допомоги Україні, а щоб легітимізувати окупантів.

Глава МАГАТЕ хоче легітимізувати окупантів

В Енергоатомі розповіли, що 6 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС.

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Все через те, що найбільша атомна електростанція Європи (Запорізька АЕС) припинила онлайнову передачу даних до МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами.

Таке повідомлення від очільника МАГАТЕ українські фахівці розглядають як чергову спробу потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії,

– заявили в Енергоатомі.

Водночас українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у візиті, наголосивши, що це можливо лише тоді, коли Україні повернуть контроль над нею.

Чому немає зв'язку ЗАЕС з МАГАТЕ

"Втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Vodafone, з яким МАГАТЕ має контракт на передачу даних.

"Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем МАГАТЕ, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Vodafone увімкнуть", – додали фахівці.

У Енергодарі кажуть, що росіяни за попередньою згодою з МАГАТЕ подбали про те, щоб Агентство "втратило контроль", не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

Чому МАГАТЕ підтримує Росію

Цікаво, що в керівництві МАГАТЕ майже чверть (а це близько 100 осіб) росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михаіл Чудаков – також є громадянином Росії.

У Енергоатомі також нагадали, що попередні візити Гроссі в Україну не принесли жодної користі. А на зворотному шляху він поїхав на зустріч із керівником Росатома, і вони разом "звітували" світові, як все на Запорізькій станції добре.

До слова, всередині травня російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін цинічно заявив, що Кремль готовий продавати електроенергію із захопленої ЗАЕС Україні, а якщо наша держава не погодиться, то станція буцімто працюватиме на ринок Росії.

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