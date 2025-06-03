12-й візит від початку повномасштабної війни: до України прибув глава МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 3 червня, прибув до України. Він вже зустрівся з очільником Міністерства енергетики Германом Галущенком.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Гроссі в соцмережі Х (раніше твітер).

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Глава МАГАТЕ прибув до України

Це 12-й візит Гроссі до України від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Розпочав свій 12-й візит до України з лютого 2022 року, підтверджуючи підтримку МАГАТЕ для країни,

– написав Гроссі.



До України прибув гендиректор МАГАТЕ / Фото Рафаеля Гроссі

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Він повідомив, що провів зустріч із Германом Галущенком, на якій вони обговорили те, як МАГАТЕ може допомогти Україні відбудувати її енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій.