Ядерна програма: глава МАГАТЕ приїхав на перемовини до Ірану

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Ґроссі прибув до Ірану на переговори. Уряд країни заявляв, що обмежить доступ інспекторів до своїх ядерних об'єктів після 23 лютого.

Очільник МАГАТЕ провів зустріч з керівником цивільної Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі.

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Мета візиту глави МАГАТЕ

Візит Рафаеля Ґроссі мав на меті знайти "взаємоприйнятне рішення" для продовження моніторингу ядерних об'єктів ісламської країни.

Зі свого боку Іран пообіцяв не висилати інспекторів і не припиняти співпрацю з МАГАТЕ. Але доступ обмежать, доки США не скасують санкції.

Іран не відмовляється від ядерної угоди

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф зазначив, що призупинення допуску інспекторів не означає, що країна відмовляється від ядерної угоди.

Він підкреслив, що країна готова до перемовин зі США. Але для цього Штати спочатку повинні змінити свою політику.

Іран почне переговори щодо ядерної угоди, коли сторони повернуться до виконання своїх зобовʼязань,

– наголосив міністр.

МАГАТЕ анонсувала пресконференцію за підсумками зустрічі на вечір 21 лютого.

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