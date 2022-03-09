Глава "Медичних закупівель" Жумаділов вступив до лав ЗСУ

Голова держпідприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов долучився до лав Збройних сил. Після перемоги України у війні з Росією обіцяє повернутися в компанію.

Жумаділов повідомив у мережі, що віднедавна він – у ЗСУ. Та одразу уточнив, що вже не тільки подумки.

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Глава "Медичних закупівель" вступив до ЗСУ

Арсен Жумаділов зазначив, що знайшов відповіді на непрості питання: як продовжити приносити максимальну користь на своєму місці та водночас бути в бойовому строю; як продовжити застосовувати наявні знання та водночас набути нових, життєво необхідних у цій війні.

Рішення знайшло мене за результатами однієї з міжвідомчих нарад, на якій ДП ділилось досвідом роботи. Мобілізувався до лав ЗСУ, допомагаючи з координацією поставок товарів для медичних потреб військових,

– розповів Жумаділов.

Він додав, що проходить формальні й реальні складові несення військової служби в воєнний час.

Чоловік планує повернутися на ДП після перемоги

"Після перемоги України над Мордором планую повернутись до роботи в ДП. Наше підприємство наразі має чітке і водночас гнучке бачення роботи в умовах, що склались", – наголосив він.

Глава "Медичних закупівель" уточнив, що компанії не буде просто, але ще не було жодної кризи, з якої б вона не вийшла сильнішою. Жумаділов вірить, що так буде і цього разу.

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