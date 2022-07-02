Глава Міноборони Чехії приїхала до України: відвідала Львів та Тернопільщину

Чимало світових політичних лідерів виявили бажання підтримати Україну особисто. Вони приїжджають із візитом.

Глава Міноборони Чехії приїхала до України

2 липня такий нанесла міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона заявила, що сьогодні їх делегація працювала у Львові, де й відбулася тепла зустріч із главою Міноборони Чехії.

Звісно, говорили про війну та допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти Росії,

– написала Маляр.

Заступниця українського міністра оборони додала, що Чехія вже надала Україні озброєння та військову техніку, а також між нашими країнами є співпраця в галузі військової медицини. Мовиться про навчання українських фахівців та лікування поранених.

Візит глави Міноборони Чехії до Львова / Фото з фейсбуку Ганни Маляр

Які обмеження запровадила Чехія щодо Росії:

відкликала свою згоду на роботу консульств Росії в містах Карлові Вари та Брно;

уряд країни призупинив роботу чеських консульств у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі;

відкликано Посла Чехії в Росії для консультацій;

закрито "Чеський дім" в Москві;

уряд Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз, а також дозволів на довгострокове та постійне перебування громадянам Росії, за винятком гуманітарних випадків;

закрито повітряний простір над Чехією для літаків російських авіаперевізників, а також не видаються дозволи для здійснення чартерних перевезень;

регіони Чехії припинили співпрацю з 12 регіонами Росії.

Яна Черноховова про візит до України

Повертаюся з України, зі Зборова, де 105 років тому легіонери здобули визнання. Цю річницю я планувала відсвяткувати тут ще до війни. Варварський напад Путіна став для мене додатковим приводом не лише віддати шану нашим героям, а й символічно підтримати боротьбу українців з окупантами,

– підкреслила глава чеського Міноборони.

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