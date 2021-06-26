Порушив карантин, цілуючись з помічницею: глава МОЗ Великої Британії подав у відставку
Джерело:ВВС
Глава МОЗ Великої Британії Метью Генкок заявив, що йде з посади очільника МОЗ. Це трапилось після того, як політик порушив карантинні обмеження.
Відповідне фото, яке свідчить про порушення, опублікував британський таблоїд. На фото Метью Генкок обіймає та цілує свою помічницю.
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Глава МОЗ Великої Британії заявив про відставку
Він написав листа до прем'єр-мінстра, де стверджує, що уряд "зобов'язався перед людьми, які багато чим пожертвували в пандемії, бути чесним, у той час, як ми їх підвели".
Ті з нас, хто ухвалює ці (карантинні – 24 канал) правила, повинні їх дотримуватися, і тому я маю подати у відставку,
– заявив Метью Генкок у твітері.
Він також вкотре перепросив "за порушення правил" та вибачився перед сім'єю та близькими за те, що вони "пройшли через це".
Скандал з главою МОЗ: що відомо
- Наприкінці черня стало відомо, що у Великій Британії глава МОЗ Метью Генкок порушив карантинні обмеження, обіймаючись та цілуючись зі своєю помічницею Джиною Каланджело у приміщенні.
- У виданні The Sun повідомили, що фото, ймовірно, з будівлі міністерства охорони здоров'я зробили ще у травні.
- Скандальність інциденту полягає у тому, що вони обоє мають свої сім'ї.
- Метью Генкок одружений 15 років й у нього 3 дітей, його помічниця також наразі перебуває у шлюбі.
- Після публікації світлини опозиція розкритикувала главу МОЗ і закликала звільнити його з посади.
- Водночас у Бориса Джонсона на це все була інша думка. Глава Великої Британії прийняв вибачення Генкока і впевнений у ньому. Прем'єр наголосив, що важає це питання "закритим".