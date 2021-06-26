Порушив карантин, цілуючись з помічницею: глава МОЗ Великої Британії подав у відставку

Глава МОЗ Великої Британії Метью Генкок заявив, що йде з посади очільника МОЗ. Це трапилось після того, як політик порушив карантинні обмеження.

Відповідне фото, яке свідчить про порушення, опублікував британський таблоїд. На фото Метью Генкок обіймає та цілує свою помічницю.

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Глава МОЗ Великої Британії заявив про відставку

Він написав листа до прем'єр-мінстра, де стверджує, що уряд "зобов'язався перед людьми, які багато чим пожертвували в пандемії, бути чесним, у той час, як ми їх підвели".

Ті з нас, хто ухвалює ці (карантинні – 24 канал) правила, повинні їх дотримуватися, і тому я маю подати у відставку,

– заявив Метью Генкок у твітері.

Він також вкотре перепросив "за порушення правил" та вибачився перед сім'єю та близькими за те, що вони "пройшли через це".

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