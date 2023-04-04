Історична подія: Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Фінляндія офіційно вступила у НАТО. Голова міністерства закордонних справ підписав документ на вступ до Альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто 4 квітня підписав документ про вступ країни до НАТО. Документ про це передали держсекретарю США, що завершує процес вступу.

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Фінляндія сьогодні стала 31 країною НАТО

4 квітня 2023 року Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав документ про приєднання Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору. Це трапилось у штаб-квартирі НАТО у будівлі Манфреда Вернера.

Фінляндія підписала документ про вступ до НАТО: дивіться відео

Гаавісто назвав цей момент історичним. За його словами, приблизно в той же час Туреччина передає рішення про ратифікацію членства Фінляндії держсекретарю США. Тож генеральний секретар Єнс Столтенберг незабаром може офіційно запросити Фінляндію до НАТО.

Документ про це вже передали держсекретарю США, що завершує процес вступу. О 16:30 за київським часом у штаб-квартирі НАТО піднімуть прапор Фінляндії.

США привітали Фінляндію як члена НАТО

Кореспондентка 24 каналу із Брюсселю повідомила, що під час спільної заяви із генсекретарем НАТО, держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Фінляндію зі вступом до блоку.

Сьогодні історичний день, ми приймаємо Фінляндію як члена НАТО і за це у якомусь сенсі треба подякувати Путіну, бо саме агресія Росії пришвидшила прийняття цього рішення,

– сказав Блінкен.

Він наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення, багато країн почали укріплювати свої оборонні сили.

Кордон НАТО з Росією розширюється у понад двічі, адже Фінляндія має сухопутний кордон з країною близько 1 300 кілометрів.

Крім того, Блінкен розповів, що сьогодні відбувається підготовка до Вільнюського саміту. Очікується, що альянс тоді підтвердить політичну та практичну підтримку України.

Фінляндію вже вітають з вступом до НАТО