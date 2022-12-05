Кулеба звернувся до тих, хто не вірить у перемогу України над Росією

Українські захисники та захисниці вже 285 днів від початку повномасштабної війни невпинно борються з російським агресором. У МЗС звернулися до тих, хто ще досі не вірить у перемогу нашої держави.

Міністр закордонних справ звернувся до політиків, експертів, ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Дмитро Кулеба наголосив, що Україна на шляху до перемоги. Детальніше інформує 24 канал.

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"Краще вже зараз готуватися до поразки Росії"

Дмитро Кулеба зазначив, що декому з закордонних політиків, експертів, ЗМІ та наукових кіл "важко уявити українську перемогу". Однак ми на шляху до неї.

Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не пояснювати, чому Україна не може чи не повинна перемогти,

– підкреслив глава МЗС України.

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Чому для Європи має бути важливо, аби Україна перемогла: думка глави МЗС Естонії

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу очільник МЗС Естонії наголосив: "Якщо результати війни будуть невизначеними, то це означатиме, що ніхто в Європі не почуватиметься у безпеці".

Урмас Рейнсалу підкреслив, що перемога нашої держави має бути беззаперечною. Ба більше, усі окуповані Росією території повинні бути звільнені.