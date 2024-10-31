Сіярто принесло в Білорусь, де він забалакав російською про євразійську безпеку
Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Білорусі. Там якраз проходить ІІ мінська міжнародна конференція щодо євразійської безпеки.
Сійярто вирішив долучитися до обговорень питань безпеки у країні, що допомагає Росії у війні з Україною. Окрім того, угорець навіть заговорив російською мовою, передає 24 Канал.
Дивіться також Орбан обурив заявою про Україну: що хоче довести лідер Угорщини
Сійярто вдячний за запрошення до Білорусі
Конференція проходить у Білорусі у четвер, 31 жовтня. Про поїздку Сійярто до Мінська стало відомо декілька днів тому. Він, до слова, полюбляє відвідувати не лише Мінськ, але й Москву та Санкт-Петербург.
Виступаючи перед доволі великою аудиторією, угорський урядовець подякував Білорусі за запрошення.
Це велика честь для мене бути в Мінську на цій конференції,
– заявив міністр закордонних справ Угорщини.
А ще Сійярто висловив вдячність, що може представити позицію Угорщини про глобальну безпеку.
За його словами, відвідував він цю конференцію у Мінську уже обидва рази.
До слова, участь у конференції підтвердили, зокрема, й російський та сирійський "колеги" Сійярто – Сергєй Лавров і Бассам Саббаха. Також, схоже, серед учасників є генсеки ОДКБ і СНД.
У ЗМІ кажуть, що цю зустріч у Білорусі варто розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.
Учасники заходу зібралися "окреслити перспективи майбутньої євразійської безпеки".