Глава МЗС України зустрівся з новим сирійським лідером

Голова МЗС України Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою у Дамаску.

Про це повідомляє 24 Канал. Так, спочатку про зустріч повідомило видання Al Arabiya, телебачення Сирії та Reuters, а згодом цю інформацію підтвердили й в МЗС України.

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Сибіга прибув з візитом до Сирії

Українська делегація на чолі з главою МЗС Андрієм Сибігою у понеділок, 30 грудня, перебуває з візитом у Сирії. Український міністр вже зустрівся в Дамаску з фактичним лідером Сирії та лідером руху "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа.

Глава МЗС України зустрівся з лідером Сирії: дивіться відео (Кадри надані МЗС України)

Відомо, що до складу української делегації також увійшли міністр сільського господарства Микола Сольський та спеціальний представник президента України.

Наразі інших деталей зустрічі не повідомляли.

Зустріч Сибіги та Ахмеда аль-Шараа / Фото, надані 24 Каналу від МЗС України

Раніше Україна відправила 500 тонн пшеничного борошна до Сирії в рамках програми "Зерно з України" у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою. Зеленський наголосив, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тисяч людей. Кожен пакунок із гуманітарного вантажу важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

Нагадаємо, що диктаторський режим правління Асадів впав 8 грудня, коли повстанці взяли під свій контроль столицю Сирії Дамаск. Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати новий цивільний уряд. Тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мухаммеда аль-Башира, а Ахмед аль-Шараа – став новим фактичним лідером країни.