Глава НАЗК написав лист-подяку Шойгу за розграбовану російську армію

Українські захисники продовжують героїчно боротися проти російських загарбників. Корупція серед урядової верхівки країни-агресорки їм допомагає, адже через шалене розкрадання ресурсів армії ворожі солдати стали легкою здобиччю.

У НАЗК зауважили, що бронежилети з картону, захист танків з лотків для яєць та прекрасні мішені у вигляді бузкових ЗИЛ-130 – це чудові приводи подякувати міноборони Росії. Тому міністру оборони країни-агресорки Сергію Шойгу написали великий лист-подяку.

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Глава НАЗК подякував Шойгу за розграбовану російську армію

У НАЗК розповіли, що саме завдяки внеску Шойгу в розкрадання ресурсів російської армії українські захисники можуть легко поцілити у ворожих солдат та техніку. Агенство не змогло пройти повз того факту, що у картонних бронежилетах російських військових були сховані пам'ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах".

У НАЗК запропонували доповнити цю пам'ятку покроковою інструкцією, адже ризик того, що приватний інтерес ворожого солдата зберегти своє життя замість виконання наказів командування, досі є вкрай високим:

у разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов'язаний дістатись найближчого населеного пункту;

відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю;

вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю;

зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі;

чекати на своє повернення додому.

Агенство сподівається на плідну співпрацю щодо цієї рекомендації.

Раді, що встигли написати лист на росію до того, як там ще є іноземна комп'ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії. Копії листа також були направлені на держдуму рф, раду федерації та Фонд боротьби з корупцією,

– додали в НАЗК.

Ілюстровану копію листа до Шойгу можна переглянути за посиланням.

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Про що мовиться у листі

У листі до Шойгу мовиться, що НАЗК підтримує всіх представників іноземних держав, які сприяють розвитку українських антикорупційних органів та допомагають у посиленні демократичних інституцій в Україні. Тому йому висловили щиру подяку за "неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".

"Беручи участь у методичній, системній та довготривалій роботі з розкрадання бюджетних коштів Російської Федерації, що виділялися на розвиток військового потенціалу, Сергій Шойгу разом з іншими посадовими особами оборонного сектору сприяв прискоренню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України", – додали у листі.

Наполегливе прагнення міноборони та збройних сил Росії привласнити гроші платників податків суттєво полегшують захист України. Цю важливу діяльність змогли документально підтвердити військовослужбовці та працівники української розвідки.

"Зокрема, щире захоплення викликає захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений ​​з картонних лотків з-під яєць. Без сумніву, ці засоби захисту військової техніки заслуговують на те, щоб стати окремим фактором оцінки в Індексі сили (PowerIndex) при формуванні рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower", – мовиться у листі.

Окрім цього, НАЗК згадало перевезення російських солдатів у відкритому кузові ЗИЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають ворожі військові при березневих морозах, швидкість пересування вантажівки та її яскравий колір дозволяють теробороні ефективно тренуватися використовувати сучасне озброєння на легких мішенях.

"Окремої подяки також заслуговує забезпечення російських військових продовольчими наборами, термін придатності яких минув ще у 2015 році. Через відсутність продовольства російські окупаційні війська кидають військову техніку та здаються місцевим жителям українських сіл для того, щоб поїсти", – зазначили в листі.

Також у подяці згадали бронежилети, виготовлені з картону. У додатку прикріпили фотографії, які ілюструють усі досягнення російської армії.

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