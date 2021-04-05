Ви помиляєтесь, думаючи, що найхитріші, – глава поліції звернувся до підприємців-порушників

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що введення посиленого локдауну є вимогою часу. Кількість заражених та померлих від коронавірусу щодня зростає.
Джерело:Фейсбук Ігоря Клименка
Клименко наголосив, що "у компетенції Нацполіції України – контроль за дотриманням карантинних обмежень".
Актуально "Перебуваємо на межі": Закарпаття може вийти з червоної зони карантину
Часто під час виконання своїх функцій поліцейський у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски, чує образи, звинувачення та інколи навіть прокльони. Але все ж таки намагається достукатися до правосвідомості людини,
– зауважив правоохоронець.
За словами Клименка, якщо на коментарі поліцейських не реагують, є "2 варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова".
"Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує", – зауважив глава Нацполіції.
Правоохоронець наголосив: "щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання".
"Пам'ятайте: наскільки довго ми будемо жити в умовах жорсткого локдауну, залежить від того, наскільки чітко кожен буде дотримуватись правил гігієни та чинного законодавства", – підсумував Клименко.
Статистика від Клименка
- Упродовж тижня правоохоронці склали 1881 адмінпротокол через порушення правил карантину.
- Окрім того, зафіксовано 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів
- На території України припинили роботу 136 закладів.