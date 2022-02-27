Глава російської делегації вибачився за вторгнення Росії в Україну

Глава російської делегації Олег Анісімов вибачився за напад Росії на Україну. Він заявив про це на конференції Організації Об'єднаних Націй щодо клімату.

Він заявив, що вибачається від імені усіх росіян. Виправдань агресії Росії немає.

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Не може бути жодних виправдань, – Анісімов

"Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не були здатні запобігти цьому конфлікту. Ті, хто бачать, що відбувається, не можуть знайти жодних виправдань для атаки на Україну", – наголосив Анісімов.

Однак він наголосив, що це лише його думка, він не може відповідати за інших і його заява не є офіційною позицією всієї делегації.

Він виступив після промови представниці від України

Зауважимо, що перед главою російської делегації виступала представниця від України Світлана Краковська.

Під час виступу вона заявила, що зміна клімату, викликана діяльністю людини, і війна проти України мають те саме коріння – викопне паливо і нашу залежність від нього.

На тлі посилення російської агресії весь світ підтримує нашу державу – зброєю, гуманітарно та фінансово та активно засуджує дії агресора – Володимира Путіна.

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