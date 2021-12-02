Глава УГКЦ повідомив про намір Папи Римського відвідати Україну
Джерело:24 канал
Святослав Шевчук повідомив, що в Україні очікують на візит Папи Римського Франциска. Водночас офіційного анонсу ще не було.
Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук розповів про підготовку до майбутнього візиту під час Київського безпекового форуму. Блаженніший Святослав наголосив, що візит Папи – це дуже потужний сигнал підтримки України.
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Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Франциска – 24 канал) візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні,
– наголосив Глава УГКЦ.
За словами Шевчука, Папа Римський дуже цікавиться життям українського народу та глибоко переймається його проблемами.
Зустріч Блаженнішого Святослава та Папи Римського
- Глава УГКЦ у листопаді здійснив візит до Італії.
- Там Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським.
- Зустріч відбулася 11 листопада у Ватикані.
- Також глава УГКЦ відкрив у Римі міжнародну наукову конференцію, присвячену 300-літтю Замойського провінційного собору.
- Участь у конференції взяли дослідники з України, Австрії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, США та Угорщини.