Глава УГКЦ повідомив про намір Папи Римського відвідати Україну

2 грудня 2021 , 10:55
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Джерело:

24 канал

Святослав Шевчук повідомив, що в Україні очікують на візит Папи Римського Франциска. Водночас офіційного анонсу ще не було.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук розповів про підготовку до майбутнього візиту під час Київського безпекового форуму. Блаженніший Святослав наголосив, що візит Папи – це дуже потужний сигнал підтримки України. 

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Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Франциска – 24 канал) візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні,
– наголосив Глава УГКЦ.

За словами Шевчука, Папа Римський дуже цікавиться життям українського народу та глибоко переймається його проблемами. 

Зустріч Блаженнішого Святослава та Папи Римського

  • Глава УГКЦ у листопаді здійснив візит до Італії.
  • Там Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським. 
  • Зустріч відбулася 11 листопада у Ватикані. 
  • Також глава УГКЦ відкрив у Римі міжнародну наукову конференцію, присвячену 300-літтю Замойського провінційного собору.
  • Участь у конференції взяли дослідники з України, Австрії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, США та Угорщини.
Автор: Мар'яна Бекало