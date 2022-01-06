Глава Верховної Ради Стефанчук захворів на COVID-19

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук уже вдруге захворів на COVID-19. Він зазначив, що дізнався про хворобу через доньку.

За словами Стефанчука, його 2022 рік почався з клопотів. Однак, поки хвороба триває без ускладнень.

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Як почувається Стефанчук

"Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура", – мовиться в дописі нардепа.

Наголосив на вакцинації

Стефанчук попросив тих, з ким він контактував також зробити тест на COVID-19. Крім того, закликав всіх не забувати про обов'язкову вакцинацію, маски, дезінфекцію рук та дистанцію.

"Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Однак хвороба буде протікати легше, без ускладнень", – підсумував він.

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 6 січня, впродовж доби в Україні підтвердили COVID-19 у 6 632 людей. Серед них 240 дітей та 182 медпрацівники.

У МОЗ погодили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх категорій населення. Відтепер щеплені проти COVID-19 громадяни від 18 років можуть її зробити.

Водночас очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому схвалили бустерну дозу вакцинації.

Повний текст публікації:

Новий рік почався з нових клопотів — коронавірус 2.0.

Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію. І звісно — вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не скасовував.

P.S. Прошу тих, з ким контактував, здайте тест і будьте здорові.

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