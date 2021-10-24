Глава ВООЗ назвав інструменти для подолання коронавірусу

Глава ВООЗ заявив, що у нас є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19. Зокрема Тедрос Аданом Гебреісус пояснив, про які саме інструменти для подолання коронавірусу мовиться.

Зокрема про вакцину від коронавірусу. Про це він заявив на Всесвітньому саміті охорони здоров'я у Берліні.

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Глава ВООЗ назвав інструменти для боротьби з COVID-19

Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти,

– заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ пояснив, що "світ нерозумно використовував ці інструменти". Саме тому пандемія далека від завершення.

Гебреісус заявив, що ВООЗ планувала:

вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року;

а також 70% – до середини 2022 року.

Та через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання. Глава ВООЗ додав: "Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу".