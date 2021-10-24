Глава ВООЗ назвав інструменти для подолання коронавірусу
Джерело:Le Journal de Montreal
Глава ВООЗ заявив, що у нас є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19. Зокрема Тедрос Аданом Гебреісус пояснив, про які саме інструменти для подолання коронавірусу мовиться.
Зокрема про вакцину від коронавірусу. Про це він заявив на Всесвітньому саміті охорони здоров'я у Берліні.
До теми У ВООЗ озвучили кількість медиків, які померли від коронавірусу
Глава ВООЗ назвав інструменти для боротьби з COVID-19
Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти,
– заявив Гебреісус.
Глава ВООЗ пояснив, що "світ нерозумно використовував ці інструменти". Саме тому пандемія далека від завершення.
Гебреісус заявив, що ВООЗ планувала:
- вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року;
- а також 70% – до середини 2022 року.
Та через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання. Глава ВООЗ додав: "Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу".Зверніть увагу! Наприкінці жовтня 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року". Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах.