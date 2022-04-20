Глава Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва

Київ 20 квітня відвідав ще один європейський лідер. Так, у нашу столицю з робочим візитом прибув голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Деталі візиту політика невідомі. Він лише опублікував фото з вокзалу та тегнув Володимира Зеленського.

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Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи,

– написав Мішель.

Зауважимо, що прибув політик на потязі Укрзалізниці.

До речі, раніше в Києві побували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Політики на власні очі побачили руйнування, які російська армія завдала Бучі.

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