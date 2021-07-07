Ні моралі, ні совісті, – глава журі Каннського фестивалю назвав Путіна й Трампа гангстерами

Глава журі Каннського фестивалю Спайк Лі під час пресконференції заявив, що світом правлять "гангстери". Режисер наголосив: у них немає ні моралі, ні совісті

Під час фестивалю режисер емоційно відповів на запитання грузинської журналістки. Спайк зауважив, що гангстери робитимуть, що захочуть.

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Цим світом правлять гангстери — Агент Оранж (Дональд Трамп), хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонару) та Путін (Володимир Путін – 24 канал),

– заявив глава журі.

Спайк наголосив, що у них "немає ні моралі, ні совісті". За словами режисера, "ми маємо виступити проти таких гангстерів".

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Каннський фестиваль триватиме з 6 до 17 липня.

Головною локацією традиційно став Палац фестивалів.

Цьогоріч до журі увійшли: Маті Діоп; Меггі Джилленгол; Джессіка Хауснер; Клебер Мендонса Філью; Мелані Лоран; Тахар Рахім; Сон Кан Хо.

Родзинкою Каннського фестивалю 2021 стане те, що там вперше презентують картини французьких, корейських, угорських та американських режисерів.

На фестивалі представлений також Український павільйон.