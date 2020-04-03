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      Глава МОЗ Степанов каже, що у новій фірмі його дружини "зради немає"

      - Читать новость на русском
      Степанов прокоментував фірму дружини, створену у день його призначення / censor.net.ua

      Дружина нового міністра охорони здоров'я Максима Степанова Наталія одноосібно заснувала фірму "Бестздрав" просто у день призначення чоловіка міністром. Втім як стверджує сам очільник МОЗ, створення фірми відбулося "не під його призначення".

      Єдина мета створення цієї фірми – надавати найкращі послуги і створити онкологічну клініку європейського рівня. Про це Степанов розповів у своєму фейсбуці.

      Важливо Дружина очільника МОЗ Степанова зареєструвала медичну фірму в день його призначення

      Він наголосив, що його дружина є професійною лікаркою-нефрологом з багаторічним стажем. Сама ж компанія "Бестздрав" не має жодного відношення до пандемії коронавірусу.

      У контексті того, що компанія буцімто "була створена під його призначення", він Максим Степанов наголосив, що рішення щодо побудови онкоцентру було ухвалене ще наприкінці 2019 року.

      Тоді я займався власним бізнесом. Це було задовго до того, як я почав працювати міністром охорони здоров'я. До слова, за цей час їх помінялося вже двоє,
      – підкреслив Степанов.

      Крім того, він пояснив походження грошей, за які його сім'я планує збудувати онкологічний центр. Мовляв, це все буде на заощадження його особисті і його сім'ї.

      "У мене є власні накопичення, які я чесно вношу до своєї декларації. Я не ховаюся і не маніпулюю. Знаючи, що у мене є гроші, ви можете бути спокійними – я прийшов в уряд не для того, аби нажитися, а щоб провести реальні зміни та допомогти країні", – запевняє глава МОЗ.

      До слова Новим очільником МОЗ став Максим Степанов: що про нього відомо

      Що відомо про компанію дружини Степанова?Наталія Степанова одноосібно заснувала компанію "Бестздрав" 30 березня 2020 року – того ж дня, коли її чоловіка з другої спроби призначили міністром охорони здоров'я.

      Фірма зареєстрована на Одещині, її статутний капітал становить 1,5 мільйона гривень, а основний вид господарювання – "діяльність лікувальних установ".

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Медицина Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Бізнес Новини України Новини політики
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