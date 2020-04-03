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      Глава Минздрава Степанов говорит, что в новой фирме его жены "измены нет"

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      Степанов прокомментировал фирму жены, созданную в день его назначения / censor.net.ua

      Жена нового министра здравоохранения Максима Степанова Наталья единолично учредила фирму "Бестздрав" прямо в день назначения мужа министром. Впрочем как утверждает сам глава Минздрава, создание фирмы произошло "не под его назначение".

      Единственная цель создания фирмы – предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Об этом Степанов рассказал в своем фейсбуке.

      Важно Жена главы Минздрава Степанова зарегистрировала медицинскую фирму в день его назначения

      Он отметил, что его жена является профессиональным врачом-нефрологом с многолетним стажем. Сама же компания "Бестздрав" не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса.

      В контексте того, что компания якобы "была создана под его назначение", Максим Степанов отметил, что решение о строительстве онкоцентра было принято еще в конце 2019 года.

      Тогда я занимался собственным бизнесом. Это было задолго до того, как я начал работать министром здравоохранения. К слову, за это время их поменялось уже двое,
      – подчеркнул Степанов.

      Кроме того, он объяснил происхождение денег, за которые его семья планирует построить онкологический центр. Мол, это все будет на сбережения его личные и его семьи.

      "У меня есть собственные сбережения, которые я честно вношу в свою декларацию. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть деньги, вы можете быть спокойны – я пришел в правительство не для того, чтобы нажиться, а чтобы провести реальные изменения и помочь стране, – уверяет глава Минздрава.

      К слову Новым главой Минздрава стал Максим Степанов: что о нем известно

      Что известно о компании жены Степанова?Наталья Степанова единолично учредила компанию "Бестздрав" 30 марта 2020 года – в тот же день, когда ее мужа со второй попытки назначили министром здравоохранения.

      Фирма зарегистрирована в Одесской области, ее уставный капитал составляет 1,5 миллиона гривен, а основной вид хозяйства – "деятельность лечебных учреждений".

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Медицина Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Бизнес
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