Жена главы Минздрава Степанова зарегистрировала медицинскую фирму в день его назначения

Жена новоиспеченного главы Министерства охраны здоровья Максима Степанова владеет одесской компанией "Бестздрав". И все бы ничего, но зарегистрировала Наталья Степанова ее в день назначения своего мужа министром.

Информацию о компании "Бестздрав" содержится в Едином государственном реестре предприятий и организаций. Согласно ей, Наталья Степанова единолично основала эту фирму. Произошло это 30 марта.

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Место регистрации – поселок Авангард Овидиопольского района Одесской области. Уставный капитал – 1,5 миллиона гривен.

Основной вид хозяйства "Бестздрав" – "деятельность лечебных учреждений". Также фирма намерена заниматься розничной торговлей в специализированных магазинах:

медицинскими,

ортопедическими,

косметическими товарами,

туалетными принадлежностями.

Кроме того, она предоставляет

общую медицинскую практику,

специализированную медицинскую практику,

услуги по уходу за больными и обеспечивает их проживание.

Интересно, что директором "Бестздрав" указан адвокат Олег Орестович Закорчемный. Он – же Олег Орестович Спиженко, создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и владелец частного центра онкологии и радиохирургии "Клиника Спиженко".

Эту клинику основал покойный доктор медицинских наук и онколог Юрий Спиженко, который стал первым министром здравоохранения независимой Украины. Его дочь Наталья Спиженко – жена Елена Закорчемная. На сайте реестра адвокатов Украины говорится, что адвокат сменил фамилию с Закорчемный на Спиженко.

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Что еще известно об Олеге Спиженко?

На прошлых выборах в Раду Олег Спиженко безуспешно баллотировался в 91 округе в Киевской области от политсилы Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". На сайте ЦИК указано, что он проживает в Киеве, родился в поселке Суворово Измаильского района Одесской области, является президентом адвокатского объединения "Международный совет адвокатов" (вышел из состава учредителей в октябре 2019 года).

Верховная Рада проголосовала за назначение Степанова 30 марта. Его кандидатуру поддержали 246 депутатов. Чиновник имеет медицинское образование. Ранее был главой Одесской ОГА. Подробнее с его биографией можете ознакомиться по этой ссылке.