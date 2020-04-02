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      Жена главы Минздрава Степанова зарегистрировала медицинскую фирму в день его назначения

      - Читати новину українською
      Масим Степанов / "Цензор.НЕТ"

      Жена новоиспеченного главы Министерства охраны здоровья Максима Степанова владеет одесской компанией "Бестздрав". И все бы ничего, но зарегистрировала Наталья Степанова ее в день назначения своего мужа министром.

      Информацию о компании "Бестздрав" содержится в Едином государственном реестре предприятий и организаций. Согласно ей, Наталья Степанова единолично основала эту фирму. Произошло это 30 марта.

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      Место регистрации – поселок Авангард Овидиопольского района Одесской области. Уставный капитал – 1,5 миллиона гривен.

      Основной вид хозяйства "Бестздрав" – "деятельность лечебных учреждений". Также фирма намерена заниматься розничной торговлей в специализированных магазинах:

      • медицинскими,
      • ортопедическими,
      • косметическими товарами,
      • туалетными принадлежностями.

      Кроме того, она предоставляет

      • общую медицинскую практику,
      • специализированную медицинскую практику,
      • услуги по уходу за больными и обеспечивает их проживание.

      Интересно, что директором "Бестздрав" указан адвокат Олег Орестович Закорчемный. Он – же Олег Орестович Спиженко, создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и владелец частного центра онкологии и радиохирургии "Клиника Спиженко".

      Эту клинику основал покойный доктор медицинских наук и онколог Юрий Спиженко, который стал первым министром здравоохранения независимой Украины. Его дочь Наталья Спиженко – жена Елена Закорчемная. На сайте реестра адвокатов Украины говорится, что адвокат сменил фамилию с Закорчемный на Спиженко.

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      Что еще известно об Олеге Спиженко?
      На прошлых выборах в Раду Олег Спиженко безуспешно баллотировался в 91 округе в Киевской области от политсилы Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". На сайте ЦИК указано, что он проживает в Киеве, родился в поселке Суворово Измаильского района Одесской области, является президентом адвокатского объединения "Международный совет адвокатов" (вышел из состава учредителей в октябре 2019 года).

      Верховная Рада проголосовала за назначение Степанова 30 марта. Его кандидатуру поддержали 246 депутатов. Чиновник имеет медицинское образование. Ранее был главой Одесской ОГА. Подробнее с его биографией можете ознакомиться по этой ссылке.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Медицина Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Новости политики Максим Степанов
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