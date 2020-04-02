Дружина очільника МОЗ Степанова зареєструвала медичну фірму в день його призначення
Дружина новоспеченого очільника охорони здоров’я Максима Степанова володіє одеською компанією "Бестздрав". І все б нічого, але зареєструвала Наталія Степанова її в день призначення свого чоловіка міністром.
Інформацію про компанію "Бестздрав" містить у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій. Відповідно до неї, Наталія Степанова одноосібно заснувала цю фірму. Сталося це 30 березня.
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Місце реєстрації – селище Авангард Овідіопольського району на Одещині. Статутний капітал – 1,5 мільйона гривень.
Основний вид господарюбвання "Бестздрав" – "діяльність лікувальних установ". Також фірма має намір займатися роздрібною торгівлею в спеціалізованих магазинах:
- медичними,
- ортопедичними,
- косметичними товарами,
- туалетним приладдям.
Укрім того, вона надає
- загальну медичну практику,
- спеціалізовану медичну практику,
- послуги з догляду за хворими та забезпечує їхнє проживання.
Цікаво, що директором "Бестздрав" зазначено адвоката Олега Орестовича Закорчемного. Він – же Олег Орестович Спіженко, творець бізнес-школи для медиків в Києві і власник приватного центру онкології та радіохірургії "Клініка Спіженка".
Цю клініку заснував покійний доктор медичних наук і онколог Юрій Спіженко, який став першим міністром охорони здоров'я незалежної України. Його дочка Наталія Спіженко – дружина Олега Закорчемна. На сайті реєстру адвокатів України мовиться, що адвокат змінив прізвище з Закорчемний на Спіженко.
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Що ще відомо про Олега Спіженка? На минулих виборах в Раду Олег Спіженко безуспішно балотувався в 91 окрузі в Київській області від політсили Анатолія Гриценка "Громадянська позиція". На сайті ЦВК вказано, що він проживає в Києві, народився в селищі Суворове Ізмаїльського району Одеської області, є президентом адвокатського об'єднання "Міжнародна рада адвокатів" (вийшов зі складу засновників в жовтні 2019 року).
Верховна Рада проголосувала за призначення Степанова 30 березня. Його кандидатуру підтримали 246 депутатів. Чиновник має медичну освіту. Раніше був очільником Одеської ОДА. Детальніше з його біографією можете ознайомитися за цим посиланням.
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