Глава служби безпеки Facebook покидає компанію через суперечки щодо російської пропаганди

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова працівників Facebook.

Як зазначається, Стамос заговорив про свою відставку ще у грудні 2017 року, але керівництво Facebook попросило його залишитися хоча б до серпня 2018-го, щоб контролювати передачу повноважень, а також уникнути шкоди для репутації компанії.

Нещодавно Стамос пояснив, що його обов'язки в компанії змінилися, проте не підтвердив вірогідність тверджень про його намір звільнитися.

Не зважаючи на чутки, я, як і раніше, в повній мірі зайнятий роботою у Facebook. Це правда, що моя роль змінилася. Зараз я приділяю більше часу вивченню нових загроз у сфері безпеки і працюю над безпекою виборів,

– написав він у своєму Twitter-акаунті.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.