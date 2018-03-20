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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Глава служби безпеки Facebook покидає компанію через суперечки щодо російської пропаганди

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Глава служби безпеки Facebook Алекс Стамос покидає компанію
Глава служби безпеки Facebook Алекс Стамос покидає компанію / Ars Technica

Начальник служби безпеки Facebook Алекс Стамос має намір звільнитися у серпні 2018 року. Причиною його звільнення є постійні суперечки з іншими керівниками компанії щодо того, яку роль соцмережа зіграла у поширенні російської пропаганди та як тепер боротися із дезінформацією.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова працівників Facebook.

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Як зазначається, Стамос заговорив про свою відставку ще у грудні 2017 року, але керівництво Facebook попросило його залишитися хоча б до серпня 2018-го, щоб контролювати передачу повноважень, а також уникнути шкоди для репутації компанії.

Нещодавно Стамос пояснив, що його обов'язки в компанії змінилися, проте не підтвердив вірогідність тверджень про його намір звільнитися.

Не зважаючи на чутки, я, як і раніше, в повній мірі зайнятий роботою у Facebook. Це правда, що моя роль змінилася. Зараз я приділяю більше часу вивченню нових загроз у сфері безпеки і працюю над безпекою виборів,
написав він у своєму Twitter-акаунті.

У Facebook цю інформацію не коментують.

Стамос виступав за розкриття дій Росії у Facebook, що не подобалось засновнику інтернет-гіганта Марку Цукербергу та іншим топ-менеджерам, зауважує видання.

У вересні минулого року глава служби безпеки Facebook заявив, що у період американських виборів 2016 року фейкові російські акаунти, які були пов'язані між собою, купували та розповсюджували у соцмережі рекламу політичного характеру, витративши на це 100 тисяч доларів.

Згодом компанія передала близько 3 тисяч зразків цих рекламних оголошень у Конгрес США, де ведеться розслідування щодо спроб Росії вплинути на американські вибори у 2016 році.

Додамо, що до своєї роботи в Facebook у 2015 році, Стамос працював керівником з інформаційної безпеки в Yahoo.

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Що таке кампанія із дезінформації? Це заходи в інформаційній сфері, спрямовані на викривлення суспільної думки та розпалювання ворожнечі, шляхом поширення неправдивих повідомлень та новин у соціальних медіа чи телебаченні.

Теги: Новини політики Російська пропаганда Інформаційні технології Facebook Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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