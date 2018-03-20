Глава служби безпеки Facebook покидає компанію через суперечки щодо російської пропаганди

Начальник служби безпеки Facebook Алекс Стамос має намір звільнитися у серпні 2018 року. Причиною його звільнення є постійні суперечки з іншими керівниками компанії щодо того, яку роль соцмережа зіграла у поширенні російської пропаганди та як тепер боротися із дезінформацією.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова працівників Facebook.

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Як зазначається, Стамос заговорив про свою відставку ще у грудні 2017 року, але керівництво Facebook попросило його залишитися хоча б до серпня 2018-го, щоб контролювати передачу повноважень, а також уникнути шкоди для репутації компанії.

Нещодавно Стамос пояснив, що його обов'язки в компанії змінилися, проте не підтвердив вірогідність тверджень про його намір звільнитися.

Не зважаючи на чутки, я, як і раніше, в повній мірі зайнятий роботою у Facebook. Це правда, що моя роль змінилася. Зараз я приділяю більше часу вивченню нових загроз у сфері безпеки і працюю над безпекою виборів,

– написав він у своєму Twitter-акаунті.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security. — Alex Stamos (@alexstamos) 19 березня 2018 р.

У Facebook цю інформацію не коментують.

Стамос виступав за розкриття дій Росії у Facebook, що не подобалось засновнику інтернет-гіганта Марку Цукербергу та іншим топ-менеджерам, зауважує видання.

У вересні минулого року глава служби безпеки Facebook заявив, що у період американських виборів 2016 року фейкові російські акаунти, які були пов'язані між собою, купували та розповсюджували у соцмережі рекламу політичного характеру, витративши на це 100 тисяч доларів.

Згодом компанія передала близько 3 тисяч зразків цих рекламних оголошень у Конгрес США, де ведеться розслідування щодо спроб Росії вплинути на американські вибори у 2016 році.

Додамо, що до своєї роботи в Facebook у 2015 році, Стамос працював керівником з інформаційної безпеки в Yahoo.

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Що таке кампанія із дезінформації? Це заходи в інформаційній сфері, спрямовані на викривлення суспільної думки та розпалювання ворожнечі, шляхом поширення неправдивих повідомлень та новин у соціальних медіа чи телебаченні.