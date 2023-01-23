Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорюватимуть військову підтримку України. Зокрема, вони торкнуться питання про передачу танків нашій державі.

Засідання відбудеться вже сьогодні, 23 січня. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять передачу танків Україні

За словами Борреля, засідання Європейської ради з зовнішніх справ буде присвячене військовій допомозі для України.

Ми розпочнемо з української війни. Ми почнемо з того, як продовжити військову підтримку України,

– заявив глава дипломатії ЄС.

Так, міністри обговорять новий транш військової допомоги та рівень підтримки. Боррель зазначив, що в засіданні також візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Боррель наголосив, що на сьогоднішньому засіданні глав МЗС обговорять передачу танків Україні. Він сподівається, що політичне рішення щодо цих бойових машин буде ухвалено.

Що дасть Україні постачання західних танків

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що першочергово у випадку надання західних танків Україна отримає мотивацію – наші воїни будуть більш вмотивованими відстоювати загальноєвропейські цінності, за які власне зараз і йде боротьба. Надання танків покаже підтримку світу, продемонструє, що ми не одні.

За словами українського президента, коли країни, маючи на балансі 10, 100 чи навіть лише 1 танк, вирішують віддати їх усіх Україні – це велика мотивація. І саме це Зеленський хотів би почути від німецького канцлера Олафа Шольца щодо танків Leopard.