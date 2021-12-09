Глави МЗС Німеччини й Франції хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч

У Німеччині та Франції хочуть якнайшвидше провести зустріч у нормандському форматі на рівні глав МЗС. У Берліні та Парижі сподіваються, що цю ініціативу підтримають і в Україні та Росії.

Переговори повинні відбутися чимшвидше. Про це глави МЗС Німеччини – Анналена Бербок та Франції – Жан-Ів Ле Дріан заявили на спільній пресконференції після зустрічі.

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Німеччина та Франція не сумніваються у такому форматі переговорів

Після зустрічі з новопризначеною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, Жан-Ів Ле Дріан заявив, що європейські партнери не мають жодних сумнівів щодо нормандського формату. Вочевидь, на фоні повідомлень про високу військову активність Росії поблизу українських кордонів, дипломати наполягають на проведенні такої зустрічі чимшвидше.

Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний (з Німеччиною, – 24 канал) намір ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей,

– заявив Ле Дріан.

Глави МЗС Німеччини та Франції сподіваються, що Україна та Росія підтримають ідею провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Останні новини про нормандський формат

Росія здійснила не одну спробу перешкодити переговорам у нормандському форматі та відмовляється від них. У листопаді глава МЗС держави-агресорки надіслав своїм колегам з Франції та Німеччини, у якому Україну звинуватили у порушенні режиму припинення вогню.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до особистих переговорів з Сергієм Лавровим, оскільки останній ігнорує запрошення на нормандський формат.

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