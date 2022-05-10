Глави МЗС Німеччини і Нідерландів прибули з візитом до України: відвідали Бучу та Ірпінь

До України приїхали міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та його колега з Німеччини Анналена Бербок. Дипломати відвідали Бучу та Ірпінь.

Про візит Гукстри написав глава Київської ОВА Олександр Павлюк. Він показав міністру один із житлових секторів Ірпеня, який зруйнували російські війська.

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Глава МЗС Нідерландів – в Ірпені

Павлюк розповів, як з першого дня нападу росіяни знищували цивільні об'єкти та домівки мирного населення. Чиновник подякував європейським партнерам за те, що вони не закривають очі на наслідки російського вторгнення, а навпаки – приїжджають на Київщину і пропонують підтримку.

З цією допомогою вдасться швидше відновити та відбудувати наші міста.



Нідерландський міністр та Павлюк / Фото Київської ОВА

У Бучу приїхала Бербок

Глава МЗС Німеччини відвідала Бучу. Місцевий священник показав їй відео із вбитими людьми з громади. Він наголосив, що про ці звірства має знати весь світ.

Це може статись з кожним

Міністерка відзначила, що Буча стала страшним символом цієї війни – через вбивства, зґвалтування, катування. За її словами, спочатку здається, ніби це десь далеко, але коли опиняєшся тут, розумієш: це може статись з кожним.

Бербок констатувала, що ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але можна зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість.

Ніхто не повинен вірити, що він може вчиняти злочини без наслідків,

– наголосила політикиня.

Німеччина сприятиме збору доказів цих злочинів. Бербок обіцяє сприяти – політично, фінансово та особисто.



Бербок у Бучі / Фото з твітеру дипломатки

Перший німецький візит від 24 лютого

Бербок поставила свічку в церкві в пам'ять жертв російських злочинів. До речі, міністерка стала першою німецькою чиновницею, яка приїхала в Україну після початку повномасштабної війни, пише Welt.

Це місце, де були скоєні найжахливіші злочини. І тому для мене неймовірно важливо бути тут сьогодні. Ми зобов'язані цим жертвам,

– сказала Бербок.

Бербок супроводжувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Також у неї запланована зустріч з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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