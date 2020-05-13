Главу Одеської митниці Грибанова затримали – фото, відео
СБУ затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова. Він працював на посаді лише два місяці.
Співробітники СБУ проводять масові обшуки та затримання на Одеській митниці, про це повідомив у телеграмі нардеп Ігор Мосійчук.
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За його словами, наразі затримали главу місцевої митниці Михайла Грибанова.
Привіт Нефьодову! Затримують саме його людей! Біжи Макс, біжи,
– написав Мосійчук.
Що відомо про Михайла Грибанова
- Почав працювати на посаді начальника Одеської митниці 6 березня 2020 року.
- Перед цим переміг у першому відкритому конкурсі Держмитниці на керівні посади в регіонах. Конкурсний відбір проводили в три етапи. Він тривав 45 днів.
- За даними ЗМІ, Грибанова звільнили з митних органів у 2012 році. Причина – з контрабандою електроніки. Посадовець був фігурантом кримінальної справи, однак обвинувачення йому не висунули.
- У 2018 та 2019 роках Михайло Грибанов притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
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