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Главу Одеської митниці Грибанова затримали – фото, відео

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Главу Одеської митниці Грибанова затримали
Главу Одеської митниці Грибанова арештували / obozrevatel.com

СБУ затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова. Він працював на посаді лише два місяці.

Співробітники СБУ проводять масові обшуки та затримання на Одеській митниці, про це повідомив у телеграмі нардеп Ігор Мосійчук.

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За його словами, наразі затримали главу місцевої митниці Михайла Грибанова.

Привіт Нефьодову! Затримують саме його людей! Біжи Макс, біжи,
– написав Мосійчук.

Що відомо про Михайла Грибанова

  • Почав працювати на посаді начальника Одеської митниці 6 березня 2020 року.
  • Перед цим переміг у першому відкритому конкурсі Держмитниці на керівні посади в регіонах. Конкурсний відбір проводили в три етапи. Він тривав 45 днів.
  • За даними ЗМІ, Грибанова звільнили з митних органів у 2012 році. Причина – з контрабандою електроніки. Посадовець був фігурантом кримінальної справи, однак обвинувачення йому не висунули.
  • У 2018 та 2019 роках Михайло Грибанов притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

 

Арештували голову Одеської митниці Грибанова
Арештували голову Одеської митниці Грибанова / Фото "Обозревателя"

Главу Одеської митниці Грибанова арештували: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Одеси СБУ Державна митна служба Новини України
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