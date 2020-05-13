Главу Одеської митниці Грибанова затримали – фото, відео

СБУ затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова. Він працював на посаді лише два місяці.

Співробітники СБУ проводять масові обшуки та затримання на Одеській митниці, про це повідомив у телеграмі нардеп Ігор Мосійчук. Читайте також Це мільярди доларів, – Уманський розповів про масштаби контрабанди на митниці За його словами, наразі затримали главу місцевої митниці Михайла Грибанова. Привіт Нефьодову! Затримують саме його людей! Біжи Макс, біжи,

– написав Мосійчук. Що відомо про Михайла Грибанова Почав працювати на посаді начальника Одеської митниці 6 березня 2020 року.

Перед цим переміг у першому відкритому конкурсі Держмитниці на керівні посади в регіонах. Конкурсний відбір проводили в три етапи. Він тривав 45 днів.

За даними ЗМІ, Грибанова звільнили з митних органів у 2012 році. Причина – з контрабандою електроніки. Посадовець був фігурантом кримінальної справи, однак обвинувачення йому не висунули.

У 2018 та 2019 роках Михайло Грибанов притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

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