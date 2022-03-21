Глобальна гуманітарна катастрофа, – ОП про українських біженців, які були змушені виїхати до ЄС
21 березня 2022 , 09:38Читать новость на русском
Джерело:Михайло Подоляк у твітері
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав глобальною гуманітарною катастрофою ситуацію з українськими біженцями. До ЄС з початку війни вже виїхали понад 3 мільйони українців.
За словами Подоляка, всього в Україні людей, які покинули свої домівки є 11 – 12 мільйонів. Через війну вони поїхали зі свого дому, змушені були покинути роботу.
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Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?
– риторично запитав Подоляк.
Нагадаємо, що очікувано українці найбільше їдуть до країн-сусідок – Польщі, Словаччини, Угорщини та інших.
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