Щороку літо стає спекотнішим за попереднє, а зима та весна б'ють температурні рекорди. Кліматичні зони зміщуються, що впливає навіть на такі речі як кава, яка подорожчала через посуху в Південній Америці.

Людство шукає шляхи вирішення проблеми зміни клімату – перехід на відновлювальну енергетику, повернення до атомної, перехід на електромобілі тощо. Та всі вони не дають швидкого результату.

Радикальний план пропонували вчені з Гарвардського університету США – запустити до атмосфери частинки, що відбивають сонячне світло, таким чином знизивши температуру. Однак в результаті від проєкту відмовилися. 24 Канал розповідає все, що відомо про задум вчених.

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Що задумали вчені та хто їм завадив в експерименті

Вчені з Гарварду запустили проєкт під назвою SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment – експеримент стратосферних керованих збурень) у 2017 році. Метою була перевірка та розуміння теорії про те, що запуск до атмосфери відбиваючих частинок знизить її температуру. Такий експеримент відноситься до напряму сонячної геоінженерії.

Дослід планували провести на відкритому повітрі – вчені збиралися випустити аерозоль з повітряної кулі, а потім провести її через шлейф частинок для вимірювань. Мета досліду полягала в тому, щоб провести спостереження за взаємодією частинок та навколишнім середовищем. Після цього вчені планували створити більш точні комп'ютерні моделі.



Гарвардський університет / Фото Harvard University

Випробувальний запуск без викидів аерозолю мали провести у 2021 році у Швеції, однак цього так і не сталося. Експеримент скасували через протести лідерів корінного населення – саамів. Консультативний комітет SCoPEx не дійшов згоди, чи треба залучати саамів до обговорень наслідків проєкту, адже під час випробувального польоту нічого не мало викидатися.

Хто такі саами Шведські сами – одна з етнічних меншин Швеції. Народ, представлений у країні чисельністю 17 000 – 20 000 людей, проживає здебільшого на території ленів (адміністративно-територіальна одиниця у Швеції) Норрботтен та Вестерботтен. Саами мають Саамську раду та орган культурного самоурядування – Саамський парламент, а також кілька власних мов.

У чому проблема розпилення частинок в атмосфері

Реакція саамської ради була потужною – її члени звернулися з жорстким листом до консультативного комітету SCoPEx з вимогою скасувати тестовий політ. Листа також підписали місцеві організації Greenpeace та Friends of the Earth.

На нашу думку, сонячна геоінженерія з використанням відбиваючих частинок – є технологією, яка тягне за собою ризики катастрофічних наслідків... Тому немає жодних прийнятних причин для дозволу на проведення проєкту SCoPEx у Швеції чи в іншому місці,

– мовиться у листі Саамської ради.

Що таке сонячна геоінженерія Через дисбаланс, викликаний парниковим ефектом, Земля отримує більше тепла, ніж віддає у космос. Збільшення планетарного альбедо (здатності відбивати світло) на 1% зможе ліквідувати більшу частину наслідків глобального потепління, а збільшення альбедо на 2% повністю прибере наслідки потепління від подвоєння концентрації вуглекислого газу в атмосфері.



Розпилення відбиваючих частинок в атмосфері – це намагання відтворити наслідки виверження вулканів, які спричиняють тимчасове похолодання. Діоксид сірки, який вивільняється в результаті цього процесу, також може призвести до кислотних дощів та погіршити ситуацію з озоновою дірою в Антарктиці. Через це, а також через можливі несподівані температурні наслідки, деякі фахівці Через дисбаланс, викликаний парниковим ефектом, Земля отримує більше тепла, ніж віддає у космос. Збільшення планетарного альбедо (здатності відбивати світло) на 1% зможе ліквідувати більшу частину наслідків глобального потепління, а збільшення альбедо на 2% повністю прибере наслідки потепління від подвоєння концентрації вуглекислого газу в атмосфері.Розпилення відбиваючих частинок в атмосфері – це намагання відтворити наслідки виверження вулканів, які спричиняють тимчасове похолодання. Діоксид сірки, який вивільняється в результаті цього процесу, також може призвести до кислотних дощів та погіршити ситуацію з озоновою дірою в Антарктиці. Через це, а також через можливі несподівані температурні наслідки, деякі фахівці вважають сонячну геоінженерію неприйнятним способом виправлення кліматичної кризи.

Однак лист мав результат – після нього консультативний комітет SCoPEx рекомендував скасувати тестовий політ у Швеції. У 2023 році Гарвардський університет повідомив про призупинку проєкту, а у березні 2024 року повністю скасував його.

Я вдячний за висновки консультативного комітету SCoPEx. Їхній вдумливий аналіз є цінним для наукової спільноти, оскільки він розглядає важливі питання управління,

– зазначив The Verge Френк Койч, який був головним дослідником SCoPEx.

Розв'язання етичної проблеми змін клімату та боротьби з ними потребує більш широкого залучення суспільства. Адже не можна проводити масштабні експерименти з планетою, не повідомивши про це людям.

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Саамська рада / Фото The Saami Council, X

Одним із основних висновків, яке випливає з історії зі SCoPEx, є те, що залучення громадськості є необхідним, навіть якщо ви не думаєте, що вплив експерименту буде відчутним конкретним чином у реальному часі. Ця проблема має великі наслідки та помітне значення для багатьох людей,

– наводить The Verge слова Сікіни Джинни, професорки екологічних досліджень Каліфорнійського університету в Санта-Крусі.

Цікаво. У науково-фантастичному серіалі "Екстраполяції", що вийшов на Apple TV+ у березні 2023 року, показані наслідки сонячної геоінженерії. Після розпилення відбиваючих частинок з літаків кліматична криза ще більш погіршилася – всю планету накривають цунамі та зливи, а глобальне потепління не зупинилося.

Які ще є експерименти

Вперше ідею з відбиваючими частинками озвучили в США у 1965 році, під час правління президента Ліндона Б. Джонсона. Тоді президентський науковий консультативний комітет представив план з відновлення якості навколишнього середовища. У ньому науковці попередили про катастрофічні наслідки викидів вуглекислого газу з викопного палива та запропонували підвищення альбедо Землі для того, щоб впоратися із потеплінням.

Сонячну геоінженерію згадували кожного десятиліття – в СРСР, де у 1970-х пропонували розпилювати сірку з літаків, та у США. У XXI столітті за теорію взялися й дослідники з Кремнієвої долини. Торік геоінженерний стартап Make Sunsets, що складається з двох людей, запустив зі штату Невада три повітряні кулі з відбиваючими частинками. Хоча стартапери казали, що отримали дозволи від американського авіаційного регулятора FAA та місцевої влади, чиновники стверджують, що не надавали зеленого світла на польоти.

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Люк Айземан та Ендрю Сонг, партнери по Make Sunsets, до цього запустили повітряні кулі з мексиканської Нижньої Каліфорнії, обуривши чиновників, які пообіцяли заборонити геоінженерні експерименти у країні. Робота Айземана та Сонга схожа на аматорську – як описував Time у лютому 2023-го, у готельному номері в Неваді вони зібрали агрегат за допомогою придбаних у гіпермаркеті компонентів. В якості газу з відбиваючими частинками використали спалений фунгіцид на основі сірки. Наступним експериментом було спалювання фунгіциду на грилі на відкритому паркінгу – газ, що утворився в результаті, уловлювали у пакети для сміття, а далі "пакували" у повітряні кулі та запускали їх.



Люк Айземан та Ендрю Сонг / Фото Balazs Gardi, Time

Запущені з діоксидом сірки кулі, за словами Айземана, мають таку місію: "Підіймається, вибухає, біологічно розкладається, рятує світ". У статті на блозі Make Sunsets Сонг називає свою діяльність "секретною зброєю для боротьби з глобальним потеплінням".

Сірчані аерозолі можуть залишатися в стратосфері протягом кількох років, постійно відбиваючи сонячне світло та створюючи охолоджуючий ефект. Масштаб і тривалість цього ефекту охолодження залежать від кількості впорскуваних аерозолів, їх розміру та розподілу в стратосфері,

– мовиться у статті.

Стартапер обіцяє такі позитивні наслідки як:

зниження глобальної температури;

пом'якшення екстремальних погодних явищ;

підвищення врожайності сільського господарства, підтримки продовольчої безпеки та глобальної економіки.

Згадуються й ризики, такі як руйнування озонового шару та непередбачувані наслідки для погодних умов. Сонг просто стверджує, що "продовжуючи досліджувати та розвивати цю технологію", стартап знайде способи пом'якшити або навіть усунути ці ризики.

Цікаво. Водночас експерименти Make Sunsets мають настільки малий вплив, що вони навряд чи матимуть негативні наслідки для природи. Ємність однієї повітряної кулі – менше 10 грамів діоксиду сірки. У порівнянні з цим, у 2021 році США викинули до атмосфери близько 1,8 мільйона тонн діоксиду сірки – здебільшого через спалювання викопного палива.

Окрім природніх ризиків, підсумувати можна ще й інші суперечливі питання сонячної геоінженерії. Якщо такий великий проєкт як SCoPEx зіткнувся із нерозумінням місцевої громади, то Make Sunsets проводить свої досліди взагалі без залучення громадськості. Це вже засудили кліматичні активісти з організації Silver Lining, назвавши досліди Make Sunsets необдуманими, необґрунтованими та шахрайськими. Також адміністрація президента США поки що прохолодно оцінює сонячну геоінженерію як метод боротьби із потеплінням.