Глобальні військові витрати у 2021 вперше перевищили 2 трильйони доларів, – SIPRI

У 2021 році глобальні військові світові витрати зросли на 0,7% та досягли понад 2 трильйони доларів.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) зазначили, що до п’ятірки країн за сумою військових витрат увійшли США, Китай, Індія, Великобританія та Росія.

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На ці 5 країн припадає 62% від усіх військових витрат світу. 2,1 трильйона – це рекордні витрати, загалом же суми зростають вже впродовж 7 років поспіль.

Не вплинули навіть економічні наслідки пандемію

Попри негативні економічні наслідки, які спричинила пандемії COVID-19, світові військові витрати досягли рекордного рівня.

Через інфляцію відбулося уповільнення темпів зростання у реальному вираженні. Однак у номінальному вираженні військові витрати зросли на 6,1%,

– розповів старший науковий співробітник програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

У 2021 році військові витрати США становили 801 мільярд доларів, що на 1,4% менше у порівнянні із 2020 роком. З 2012 до 2021 фінансування США військових досліджень та розробок зросло на 24%, водночас витрати на закупівлю озброєння скоротилося на 6,4%.

Росія збільшила військові витрати через доходи від нафти та газу

У 2021 Росія збільшила військові витрати на 2,9%, тобто до 65,9 мільярда. Це пов’язано з підготовкою країни-агресорки до війни проти України.

У SIPRI пояснюють, що саме високі доходи від нафти та газу допомогли Росії збільшити свої військові витрати.

Російські військові витрати знижувалися в період з 2016 по 2019 рік через низькі ціни на енергоносії у поєднанні з санкціями у відповідь на анексію Криму Росією у 2014 році,

– пояснила Люсі Беро-Судро, директор програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Китай виділив на власні збройні сили близько 293 млрд доларів у 2021 році. Це на 4,7% більше у порівнянні із 2020 році. Водночас в SIPRI зазначили, що військові витрати Китаю зростають вже 27 років поспіль.

Індія, яка увійшла до п’ятірки, у 2021 році виділила на військові витрати 76,6 мільярда доларів. Ця сума на 33% більше за суму у 2012 році.

Загалом вісім членів НАТО минулоріч виконали рекомендацію Альянсу щодо витрат на оборону щонайменше 2% ВВП.

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