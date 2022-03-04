Glovo повертається: сервіс відновив роботу у 19 українських містах

Сервіс доставки Glovo подекуди повертається до роботи. Операційний дохід компанія віддасть ЗСУ, щоб допомогти дати відсіч російським окупантам та прогнати ворога з нашої землі.

Попри війну український бізнес намагається продовжувати роботу. Багато компаній допомагають армії грошима та забезпечують необхідною продукцією.

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Glovo повертається

Сервіс доставки Glovo відновив свою діяльність. Зараз він доступний у 19 містах України.

У компанії повідомили, що увесь операційний прибуток скерують на потреби армії.

Зазначимо, російські окупанти провалили план швидкого захоплення України та почали обстрілювати мирні українські міста за допомогою авіації та реактивної артилерії.

Не нехтуйте своєю безпекою – при повідомленні про повітряну тривогу негайно йдіть в укриття та залишайтеся у безпечному місці до відповідного сигналу.

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