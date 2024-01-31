Україна чекає на високоточні бомби GLSDB: у Пентагоні не коментують терміни

США готуються передати Україні високоточні бомби GLSDB, але Пентагон уникає коментарів щодо термінів постачання. Ця зброя має потенціал вплинути на хід бойових дій.

Пентагон підтвердив наміри надати Україні "розумні бомби" GLSDB, які б значно розширили можливості ЗСУ у веденні війни. Однак з огляду на безпекові питання офіційні особи США утримуються від уточнення дат постачань, – інформує 24 Канал з посиланням на брифінг речника Патріка Райдера.

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Що кажуть в міноборони США

Речник Пентагону зазначив, що передача бомб GLSDB відбудеться в рамках американської програми, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеки в Україні (USAI). Він наголосив, що на важливо зберігати конкретні деталі стосовно відправки такої зброї в таємниці.

Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB (ground launch small diameter bomb – 24 Канал) в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни,

— констатував спікер.

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GLSDB – це високоточні бомби, які можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Ця зброя здатна значно розширити радіус дії Сил оборони України, допомогти їм ефективніше знищувати важливі об'єкти для ворога, які розташовані далі за лінією фронту.

Бомби можна запускати з тих же пускових установок, що вже є на озброєнні України. Зокрема, з американських реактивних артилерійських систем HIMARS, а також систем залпового вогню M270.

Україна може стати першою країною, яка використає GLSDB в бойових умовах, оскільки ці бомби ще не введені в експлуатацію навіть в Сполучених Штатах. Нещодавно видання Politico писало про можливу відправку цієї зброї уже 31 січня 2024 року.