У Глухові ворог вдарив по багатоповерхівці: є загиблі

Пізно ввечері 18 листопада у Глухові на Сумщині пролунали вибухи. Ворог атакував місто дроном-камікадзе. Під удар потрапила багатоповерхівка

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. На фото з місця подій видно, що ворог поцілив у будинок з 5 поверхів.

Дивіться також Цинічний удар окупантів по Сумах: підтверджено застосування "Іскандера"

Є загиблі та поранені, – ЗМІ

Частину під'їзду зруйновано. За інформацією місцевих кореспондентів, вже є інформація про загиблих та поранених. ЗМІ кажуть, що з-під завалів, ймовірно, витягнули тіла матері та дитини. Поки нема офіційних підтверджень від влади. На місці працюють рятувальні служби.

На Глухівщині – потрапляння дрона у будинок / Фото Суспільне. Суми

Зазначимо, що повітряну тривогу в області оголосили близько 21:00 18 листопада через загрозу атаки "Шахедів". О 23:30 у Глухові почули гучні вибухи. Одразу з'явилась інформація про влучання.



Станом на 1:30 ночі 19 листопада атака дронами-камікадзе ще тривала. Ворожі "Шахеди" фіксували над великими містами, зокрема, Києвом та Черніговом.