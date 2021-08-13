Спроба сховати кінці, – Гнап про роль Нацполіції в справі Власенка і Зернової корпорації

При спробі втекти з України затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України Андрія Власенка та його спільника. Затримання в аеропорту "Жуляни" проводили оперативники департаменту поліції. Роль правоохоронців у цій справі може бути неоднозначною.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. За його словами, Нацполіція перехопила майже завершену справу в Національного антикорупційного бюро.

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"Чому Нацполіція за цю справу взялася? Думаю, що це спроба сховати кінці в цій історії", – заявив Гнап.

Журналіст підкреслив, що раніше корупцію в Зерновій корпорації розслідували детективи НАБУ. Коли вони наблизилися до затримання Власенка, поліцейські спрацювали першими.

"Нацполіція перехопила цю історію, щоб Власенко не був затриманий НАБУ і не розповів, в чиїх інтересах він взагалі працював і як він опинився на цій посаді", – додав Гнап.

Дмитро Гнап про затримання Нацполіцією Андрія Власенка: дивіться відео 24 каналу

Власенко і "Батьківщина"

Розслідувач висловив думку, що Власенка у ДПЗКУ призначили не випадково, а як результат політичних переговорів. Мовиться про те, що лідерка політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко торгує голосами фракції.

Ще в часи президентства Петра Порошенка вона торгувала голосами своєї фракції в обмін на призначення своїх людей на посади у державних підприємствах,

– зазначив Гнап.

Зокрема близько 5 років тому, в обмін на голоси "Батьківщини" призначили людину Тимошенко в ДП "Чорнобильський спецкомбінат". На держпідприємство у зоні відчуження щороку виділяють мільярди гривень з бюджету.

"У нас немає 100% доказів, але обставини вказують на те, що людину Тимошенко призначили на "хлібну" посаду заради фінансування її політсили в обмін на голоси за держбюджет 2021 року", – резюмував Гнап.